Flere boliger på Toppen: Stor boligforening ind på markedet i Skagen

SKAGEN:Frederikshavn Boligforening, som er kommunens største, har hidtil kun rådet over almene boliger i Frederikshavn-Sæby området, men nu er boligforeningen for første gang på vej med alment boligbyggeri i Skagen. Her har tre små lokale boligforeninger hidtil været alene på den del af boligmarkedet.

Frederikshavn Boligforening planlægger at bygge 12 almene boliger på den tidligere gasværksgrund Kirkevej 21 ved Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Boligforeningen opførte for flere år siden et bofællesskab på nabogrunden,

- Så vi har allerede personale i Skagen, for vi forestår også administrationen af Skagen Kollegium og kommunens ældreboliger på Ankermedet og Chr. X’s Vej, fortæller Claus Thomsen, souschef i boligforeningen.

Økonomiudvalget besluttede tidligere i år at prioritere almene boliger i netop Skagen, hvor efterspørgslen har været stigende.

Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn gav på sit møde tirsdag grønt lys til at igangsætte lokalplanlægning for grunden ved Kirkevej. Her ligger to ældre bygninger. Den ene, som har bevaringsværdi, står til nedrivning.

Boligforeningen ønsker at bygge i tre etager. Det politiske udvalg påpeger dog, at der bør lægges vægt på nybyggeriets samspil med det omgivende bymiljø, som er præget af lavt byggeri, men også af halbygninger .

Claus Thomsen venter, at der tidligst bliver tale om byggestart på den nye afdeling i 2021.