Flere corona-udbrud i Frederikshavn Kommune - 48 børn og fire pædagoger sendt hjem

Der er den seneste uge konstateret coronasmitte blandt flere af Frederikshavn Kommunes børn. Det fremgår af kommunens daglige opdatering.

I dag melder Frederikshavn Kommune ud, at der er et smittet barn i Børnehuset Troldehøj i Ravnshøj. Der er tre medarbejdere og 19 børn defineret som nære kontakter og hjemsendt til test og isolation. De berørte forældre er kontaktet og orienteret, øvrige forældre og medarbejdere er informeret via AULA. Bestyrelse og MED-udvalg er ligeledes orienteret.

Det er også i dag opdaget, at der er en smittet medarbejder i Børnehuset Bangsbo i Frederikshavn. Der er en medarbejder og 29 børn defineret som nære kontakter og hjemsendt til test og isolation.

Det tredje smittested i Frederikshavn Kommune er på Nordstjernen Skoleafdeling, hvor en elev i 8. klasse er konstateret smittet. Der er ingen elever eller medarbejdere defineret som nære kontakter, idet eleven ikke har været i skole. Klassens forældre, skolens personale, skolebestyrelse og MED-udvalg er orienteret.

Se her hvordan det ser ud, der hvor dine børn bliver passet

Torsdag den 22. april skrev kommunen på hjemmesiden, at et barn i Børnehuset Trindelvej i Skagen er konstateret smittet. Der er ingen børn eller medarbejdere defineret som nære kontakter, idet barnet ikke har været i dagtilbud de seneste dage.

En elev på Tranås Skolen i Sæby er konstateret smittet. Der er 21 elever samt 3 medarbejdere defineret som nære kontakter og derfor hjemsendt til test og isolation. Alle forældre er kontaktet telefonisk for nærmere information.

- Vi har endvidere modtaget en opdateret status fra Friskolen i Frederikshavn, som har 7 smittede elever i 0. og 1. klasse samt en smittet medarbejder, skriver Frederikshavn Kommune.

Smitte i nord

Og tilbage til tirsdag i sidste uge er en elev i 1. klasse på Torslev Skoleafdeling er konstateret smittet. Der er ikke udpeget nære kontakter på skolen, idet eleven ikke har været i skole.

To elever i hhv. 3. og 6. klasse på Aalbæk Skoleafdeling er konstateret smittet. De to elevers søskende på skolen, hele 6. klasse samt 7 medarbejdere er defineret som nære kontakter og derfor hjemsendt til test og isolation.

To elever i hhv. 0. og 2 klasse på Skagen Skoleafdeling er konstateret smittet. Der er ikke udpeget nære kontakter på skolen, idet eleverne ikke har været i skole.

Der er informeret via telefon og AULA til alle relevante forældre og medarbejdere på skoleområdet.

På dagtilbudsområdet har Hurlumhejhuset i Aalbæk. Der er ingen børn eller medarbejdere defineret som nære kontakter, idet barnet ikke har været i børnehaven de seneste dage. Alle relevante er orienteret via mail eller AULA.

Endvidere har Frederikshavn Friskole informeret os om, at de har en medarbejder, som er konstateret smittet. Det har betydet, at elever og lærere i 1. klasse er defineret som nære kontakter og derfor hjemsendt til test og selvisolation.