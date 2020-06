Flere indbrud: Tyvene rør på sig igen

VENDSYSSEL:Efter en periode, hvor også indbrudstyvene har ligget underdrejet, begynder de tilsyneladende at røre på sig igen, nu hvor Danmark er i en mere normal tilstand. Nordjyllands Politi i Frederikshavn kunne fredag morgen i hvert notere betydeligt flere sager på døgnrapporten, end der har været længe, kunne politikommissær Peter Skovbak konstatere.

På en ejendom på Slustrupvej ved Skærum Kirke blev der torsdag mellem klokken 7.30 og 16 stjålet en Playstation 3 og diverse tilbehør til den. Tyven kom ind ved at bryde et vindue op.

På Skiverenvej i Råbjerg er nogen brudt ind i et fritidshus ved at afliste et vindue. Her blev udbyttet 12 flasker champagne, seks flasker hvidvin og en ramme øl.

Fra en jolle, der lå i jollehavnen i Sæby, blev der torsdag morgen mellem klokken 03.50 og 04.15 stjålet en Yamaha påhængsmotor. Ud fra videoovervågning på stedet kan politiet konstatere, at en mand er kørt dertil i en Skoda Octavia. Politiet skal nu have fat i manden og afhørt ham.

Endelig blev der tirsdag aften stjålet en Caterpillar gummiged fra en virksomhed på Merkurvej i Sæby. Det skete tirsdag mellem klokken 22.42 og 23.15. Entreprenørmaskinen blev dog fundet igen torsdag på Haraldslundsvej ved Dorf.