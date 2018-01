Flere med i delelærlingeordning

FREDERIKSHAVN: Den martime lærlingeordning, der huses af MARCOD (Maritimt Center for optimering og Drift) har netop fået tre nye partnervirksomheder.

Victor og KM Automatik i Frederikshavn ansætter en elektriker-lærling op her i januar, som de deles om med en af ordningens etablerede virksomheder Soft & Teknik.

Vestkajens Maskinværksted i Hirtshals indtræder i ordningen med en skibsmontørlærling og yderligere to lærlinge, som også starter i denne måned.

Den maritime lærlingeordning startede i juni 2014 med Orskov Yard, Hirtshals Yard, MAN Diesel & Turbo samt VMS Group som frontløberne.

Sidenhen er Mariendal Electrics og Soft & Teknik kommet til og med tre nye partnere ombord omfatter ordningen nu ni virksomheder.

Lærlingeantallet er øget fra 38 til 60 lærlinge og omfatter uddannelserne smed, skibsmontør, industritekniker, elektriker, kontor og lager

Lærlingekoordinator Anette H. Sørensen støtter de firmaer, som har sagt ja til at være med til at tilbyde lærlinge lærepladser på skift.

- Hos os har vi ikke tidligere brugt at rekruttere så målrettet, som vi gør med de ledige lærepladser, vi lige nu har opslået, siger projektleder Peter Andersen fra Vestkajens Maskinværksted. For os er fastholdelse også en vigtig faktor, og vi hører fra de andre partnere i ordningen, at de ekstra ressourcer der bruges i rekrutteringsfasen, sidenhen spares i læreforholdet. Det kan vel betegnes som win-win, siger Peter Andersen.

KM Automatik og Victor i Frederikshavn uddanner løbende lærlinge, men er blevet nysgerrige på ordningen omkring dele-elektriker-lærlinge. Victor favner ikke bredt nok fagligt til at uddanne en elektriker alene, men for ejer og direktør Ole Nygaard vægter det højt at tage ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft, og den mulighed får virksomheden i en dele-elektrikerlærling. Gevinsten for lærlingen i at være i en delelæreplads er bl.a. at man bliver en del af flere virksomheder, og opgaverne bliver derefter meget alsidige.

- Når vi deler en elektrikerlærling med to andre virksomheder, har vi sikkerhed for, at lærlingen opnår de kompetencer, som ligger i uddannelsens målpinde, siger Ole Nygaard.

Nicolai Mathiesen ejer af KM Automatik har allerede tre lærlinge i gang, og yderligere en delelærling åbner op for kontinuerligt at have tre lærlinge i beskæftigelse, mens én er på skole.