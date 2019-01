Flere nytårs-indbrud: Tyve stjal et kilo rav

FREDERIKSHAVN/BRØNDERSLEV: Det var ikke alle der fejrede nytåret med at spise god mad og skyde raketter af.

I Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring brugte tyve årsskiftet til at begå indbrud.

I Brønderslev gik det ud over tre villaer - en på Mossøparken og to på Havørnens Vænge.

Her skaffede ukendte gerningsmænd sig adgang til husene mellem klokken 22.30 go 01.15 ved at knuse ruderne.

Indenfor stjal de smykker, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

I Frederikshavn gik det også ud over tre villaer på henholdsvis Ørnevej, Esben Snares Vej og Vibevej.

Her knuste gerningsmændene også ruder for at komme ind i husene, og her blev der stjålet smykker, mindre kontantbeløb, en Playstation og et maleri.

En vej hårdt ramt i Hjørring

I Hjørring gik det især ud over Skelbækvej, hvor der var indbrud i tre huse.

Her brugte gerningsmændene samme metode til at skaffe sig adgang til husene, og indbruddene skete også inden for samme tidsrum, nemlig fra sidst på eftermiddagen til omkring klokken 02.

Det fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Ved et af indbruddene stjal tyvene parfume og smykker, mens der endnu ikke er klarhed over, hvad der er stjålet ved de andre indbrud.

Et enkelt hus på H. C. Andersens Vej var også udsat for indbrud nytårsaften.

Indbrud på sygehus

Frederikshavn Sygehus har også haft indbrud op til nytår.

Nytårsaftensdag mellem klokken 12 og 15.30 brød en ukendt gerningsmand således en indvendig dør op ind til et kontor på sygehuset.

Herfra blev der stjålet en bærbar computer.

Dagen før blev der begået indbrud på det psykiatriske hospital på Skelvej i Frederikshavn, hvor et vindue blev brudt op og der blev stjålet to computere og en mindre kontant beløb.

Et kilo rav stjålet

I Sæby fik indbrudstyve et mere usædvanligt bytte med sig, da de brød ind i en lejlighed på Vestergade.

Udover en bærbar computer, stjal tyvene nemlig flere stykker rav - i alt omkring et kilo, fortæller Peter Skovbak.