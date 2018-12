Flere ransagninger: Politiet fik mange tips under stor aktion

VENDSYSSEL: I forbindelse med tirsdagens store aktion mod indbrudstyve i Vendsyssel, fik Nordjyllands Politi oplysninger om flere adresser, hvor det kunne være en god idé at aflægge et besøg.

Det resulterede i, at to adresser i Brønderslev blev gransket - på den ene blev der ved en ransagning fundet to designerstole og en cykel.

Derudover fik Nordjyllands Politi oplysninger om en adresse i Skagen, hvor der ligeledes skulle være tyvekoster. På stedet fandt efterforskerne it-udstyr, smykker og en projektor, som man mistænker stammer fra indbrud.

Dét kastede yderligere tre adresser af sig, som politiet har ransaget, hvor der også blev fundet effekter, som politiet nu skal have undersøgt nærmere for at fastslå, hvorvidt der er tale om tyvekoster.

Politiet har dog ikke anholdt nogen i forbindelse med de ransagningerne, der fandt sted tirsdag aften.

Tidligere på dagen blev en 46-årig mand dog anholdt efter en større aktion rettet mod 10 adresser rundt omkring i Nordjylland i jagten på tyvekoster. Hos den 46-årige mand fandt politiet en større mængde hampplanter samt 200 gram hash.

– Formiddagens ransagninger gav os flere efterretninger om yderligere tyvekoster, som vi ligeledes kunne beslaglægge. Det har alt i alt været en vellykket aktion, der har været med til at sætte indbrudstyvene i Nordjyllands under pres, siger efterforskningsleder vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.