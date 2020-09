Flere smittede: Nu begrænses besøgsmuligheder på plejecentre og botilbud

FREDERIKSHAVN:sundhedsmyndigheder har pålagt Frederikshavn Kommune at indføre besøgsrestriktioner på alle plejecentre og sociale botilbud.

Frederikshavn Kommune fik i sidste uge status af rød kommune, da man har et højt antal smittede med coronavirus. Da smittetallene i kommunen stadig stiger, har Frederikshavn Kommune fået påbud om at indføre besøgsrestriktioner på plejecentre og sociale botilbud for særlig sårbare. Et påbud, der kommer fra fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Social- og Indenrigsministeriet.

Sundhedsmyndighederne begrunder deres påbud med det aktuelle smittetryk i Frederikshavn Kommune: Der er "lagt vægt på, at der i Frederikshavn Kommune pr. den 8. september 2020 er 30,2 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der smitteforekomster spredt i kommunen.”

- Det betyder desværre, at man ikke på samme måde vil kunne besøge sine pårørende på kommunens plejecentre og sociale institutioner. Vi bliver nødt til at passe bedst muligt på vores mest udsatte borgere, indtil vi får brudt smittekæderne, siger Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen i en pressemeddelelse.

På nuværende tidspunkt konstateret én smittet beboer på et af kommunens plejecentre.

Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørs arealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Påbuddet er gældende med øjeblikkelig virkning. Beboerne og de pårørende vil modtage information direkte fra plejecentrene og botilbuddene.

Frederikshavn Kommune har de seneste to dage haft fem nye smittede om dagen, og er nu oppe på 18 nye smittede inden for den seneste uge.