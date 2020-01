Flere sommerhusindbrud: Tyve stjal senge og kunstige planter

VENDSYSSEL:Anmeldelserne om sommerhusindbrud bliver ved med at tikke ind hos Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

De seneste dage er yderligere fem sommerhusindbrud blevet anmeldt, oven i de fire indbrud der blev anmeldt efter nytår, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

To sommerhuse på Kandestedvej ved Hulsig har mellem 2. og 9. januar haft udbudne gæster. Det ene sted er der endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet, mens der det andet sted er stjålet et tv, en varmepumpe og en seng.

I Skagen blev der også stjålet en seng fra et sommerhus på Engklitvej. Her var det en Hästens seng, som tyvene slap af sted med. Derudover blev der også stjålet seks Philip Starck stole.

Det var nogle helt andre ting, tyvene gik efter på Blåbærvej i Napstjært, hvor der mellem 3. og 8. januar blev stjålet tre store kunstige planter, en gyngestol og nogle puder.

Endeligt var et andet sommerhus på Blåbærvej også mål for indbrudstyve hen over jul og nytår. Her blev huset rodet godt igennem, og der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet, fortæller Peter Skovbak.