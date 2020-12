Flugtfange ville hjem til Aarhus: - Jeg skal bruge din fucking bil

JERUP:En ung kvinde fik et stort chok, da hun 30. oktober tidligt om morgenen blev passet op i sit hjem i Jerup af en indsat fra Statsfængslet på Kragskovhede, som netop var undveget fra fængslet.

"Jeg skal bruge din fucking bil", sagde han aggressivt til hende og truede hende med vold, da hun åbnede døren til sit hjem.

Han skubbede hende hårdt op ad væggen, trængte ind forbi hende og tog bilnøglerne, som lå på køkkenbordet.

Sådan begyndte det anklageskrift, Retten i Hjørring torsdag formiddag behandlede. Sådan fandt retten det bevist, at det skete, da en 30-årig mand sidst i oktober besluttede sig for at køre fra Statsfængslet på Kragskovhede til Aarhus, hvorfra han stammer. Og for blandt andet det blev han idømt et halvt års fængsel samt en bøde på 2.000 kroner.

Skubbede kvinden til side

Den 30-årige flugtfange forklarede i retten, at han ville til Aarhus på grund af nogle personlige ting, han skulle have klaret. Det fortæller anklager Torben Kaufmann.

- Han havde søgt om udgang, men havde ikke fået det. Han ville hjem og løb afsted fra fængslet for at tage toget, men han så, der var en kvinde hjemme i et hus. Og så fik han ideen om at tage hendes bil, forklarer anklageren.

Da kvinden åbnede døren, skubbede den 30-årige hende til side.

- Det skub gør, at der også er vold blandet ind i det. Det giver en skærpet straf, hvor man tager højde for, at det sker i eget hjem, siger Torben Kaufmann og tilføjer, at kvinde fortsat er og i retten var meget påvirket af episoden.

Sendt direkte til afsoning

Efter at have stjålet nøglerne til bilen, kørte den 30-årige, som i forvejen var frakendt førerretten, sydpå.

Ved Aalborg blev han opmærksom på, at der var politibiler efter ham. Han drejede af ved Humlebakken, hvor han mistede herredømmet over bilen. Han kørte af vejen, ramte et skilt og blev herpå anholdt.

Det eneste, han ikke blev dømt for, var at have kørt over for rødt lys i krydset Humlebakken i Aalborg. Ellers blev han dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, oplyser Torben Kaufmann, som opfordrede retten til en dom på otte måneders fængsel.

Men det blev ved de seks måneder samt bøden på 2.000 kr. for trafikforseelserne. Den 30-årige erkendte de faktiske forhold, dog ikke at have begået vold mod kvinden. Men han modtog dommen, hvorpå han gik direkte til afsoning.

I forbindelse med flugten fra fængslet var han indsat efter en dom for flere forhold, herunder brugstyveri.