Flygtede fra politiet og var tæt på at køre betjent ned - men kunne ikke holde sig fra fest og blev anholdt

SKAGEN:Omkring klokken 00.45 natten til 2. maj sidste år, var politiet blevet tilkaldt til en fest i en etageejendom i Skagen, som ifølge naboerne var alt for larmende.

Men betjentene nåede kun lige at parkere patruljebilen, da en bil kom drønende ind på parkeringspladsen.

Bag rattet sad en dengang 18-årig mand, og bare synet af politiet var åbenbart nok til, at den unge mand ville væk fra stedet i en fart.

Han lavede en vild u-vending og fik bilen vendt i retning mod udkørslen. Her havde den ene betjent dog taget opstilling og lyste på den unge mands bil for at få ham til at stoppe.

Men det havde han ikke i sinde at gøre, og betjenten måtte springe til side for ikke at blive ramt.

Det viste sig dog, at den 18-årige virkelig gerne ville til den fest, for efter han havde parkeret bilen nogle hundrede meter væk, dukkede han op til festen - og her kunne politiet så anholde ham.

Han blev sigtet for forsøg på grov vold og vold mod tjenestemand, da han var ved at ramme betjenten, samt for spritkørsel.

For da den unge mand drejede ind på parkeringspladsen, havde han nemlig en promille på over 0,5.

Fredag skulle den nu 19-årige mand så have sin dom i Retten i Hjørring, men her fandt retten ikke, at den unge mand havde haft til hensigt at ramme betjenten.

Derfor blev han i stedet dømt for at have udsat andre for fare og for spirituskørsel, fortæller anklager David Hvelplund.

Det kostede den 19-årige 30 dages betinget fængsel samt ubetinget frakendelse af kørekortet i et år.