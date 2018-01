Flyt til Frederikshavn og få mere for pengene

FREDERIKSHAVN: 41 arbejdspladser skal efter planen flytte til Frederikshavn. Og mens medarbejderne overvejer om de ønsker at følge med arbejdspladserne til Nordjylland, så er det værd at bemærke, at der er mulighed for at slå lidt mere ud med armene på toppen af Danmark.

Det gælder ikke kun fordi, der er lys og luft, men fordi flytningen også kan mærkes på bundlinjen

Mens virksomhederne i Frederikshavn Kommune skaber stadig flere nye job, så stiger behovet for at tiltrække især højtuddannede. Derfor har kommunen iværksat Move North, der arbejder for at tiltrække ingeniører og andre tekniskuddannede. Ud over, at de mange nye karrieremuligheder i internationale virksomheder trækker arbejdskraft til, så er familiens rådighedsbeløb et argument i sig selv. Udflytning eller ej.

Lønnen strækker længere

I Frederikshavn Kommune rækker lønnen længere. Det fremgår af et regneeksempel for en familie bestående af to voksne og to børn. Eksemplet tager udgangspunkt i, at de er akademikere med en løn på hver 35.000 kroner, og børnene går i henholdsvis skole og vuggestue. Hvis familien bosætter sig i for eksempel Lyngby-Taarbæk Kommune er rådighedsbeløbet 22.432, når de faste udgifter er betalt, mens det med bopæl i Frederikshavn Kommune er 31.827 kroner. Eller 9.395 kroner mere om måneden at leve for, hvis familielivet leves i Nordjylland fremfor i Nordsjælland.

- Vi synes jo, at medarbejderne skal flytte med til Frederikshavn Kommune, siger borgmester Birgit Hansen. Foto: Claus Søndberg

- Kom nu herop...

- Vi er selvfølgelig glade for, at der flytter 41 arbejdspladser ind hos ATP i Frederikshavn. Og de har ingen udfordringer med rekruttering. Men vi synes jo, at medarbejderne skal flytte med til Frederikshavn Kommune. Og de skal vide, at vi glæder os til at møde dem, hvis de har lyst til at få en rundvisning i kommunen, eller en snak om mulighederne for at leve det gode liv her hos os. Det gælder alle interesserede tilflyttere, og i denne sammenhæng naturligvis medarbejderne fra Lønmodtagernes Garantifond, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Mere for pengene

Eksemplet er udregnet i bankernes budgetplan og ser på familiens bolig. For det er præcis på boligområdet, der er penge at spare. Hvis familien bor i Lyngby-Taarbæk Kommune kan de, med den vejledende maksimale lånegrænse i forhold til indkomst, købe bolig for 3.000.000. Det rækker til en ejerlejlighed på 105 m2. Hvis de bor i ejerlejlighed på 105 m2 i Frederikshavn koster den 995.000. I Frederikshavn rækker 3.000.000 til 205 m2 hus med havudsigt og 1738 m2 grund.

- Det er absolut et af trækplastrene her i Frederikshavn Kommune, at der er ledige job, også til højtuddannede. Og i sammenhæng med det attraktive familieboliger, hvis man bosætter sig her. Nu handler det om, at muligheden bliver synliggjort for de, der skal overveje, hvorvidt de skal flytte med deres arbejdsplads, i det her tilfælde Lønmodtagernes Garantifond. Men også for dem, der skal ansættes i det første karrierejob eller for eksempel er interesserede i at finde frem til forandring senere i arbejdslivet, siger Kåre Holdt Madsen, tiltrækningskoordinator, Move North, Frederikshavn Kommune.

Move North er parat med hjælp til partnerjob og svar på spørgsmål i forbindelse med at flytte til Frederikshavn Kommune. Kontakt Kåre Holdt Madsen, tiltrækningskoordinator, på 2114 6505, eller find job og svar på spørgsmål på movenorth.dk