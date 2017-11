Følg debat live: Valgtræf i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Du kan følge aftenens valgtræf i Frederikshavn her. Vi livetweeter fra debatmødet fra klokken 19 til cirka 21.00.

På mødet vil kandidaterne fremlægge deres politik og svare på spørgsmål i to runder med indlagt pause.

Den 21. november skal frederikshavnerne vælge 29 medlemmer til Frederikshavn Byråd.

Du kan se listen over kandidater her.

Du kan se listen over de nuværende medlemmer af byrådet her. Bemærk at byrådet reduceres fra 31 til 29 medlemmer.

Valgtræffet er arrangeret i samarbejde mellem TV2 Nord, P4 Nordjylland og NORDJYSKE Medier.