Følg med live: Nu begynder retssagen om drabet på Eddie

I dag begynder retssagen mod to svenske mænd på henholdsvis 53 og 46 år ved Retten i Hjørring.

De er tiltalt for at have skudt og brændt den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen på en landejendom på Rendborgvej nord for Elling.

Indtil videre har politiet været meget lukket omkring sagen, men de kommende dage bliver offentligheden klogere på, hvad der skete den fatale aften 9. maj sidste år, når de to tiltalte blandt andet skal afgive forklaring.

