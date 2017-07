Følte sig forfulgt: Klatrede op på politistations tag

FREDERIKSHAVN: En 25-årig mand følte sig søndag ved 11-tiden så forfulgt af uidentificerede personer, at han søgte tilflugt et lidt specielt sted: han kravlede simpelthen op på taget på politistationen i Frederikshavn.

Det fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Alarmen om den 25-årige mands tur på taget af politigården lød klokken 11.01, og Nordjyllands Beredskab rykkede ud for at assistere ved højderedningen.

Det blev dog ikke nødvendigt.

- Betjente på stedet fik den unge mand talt ned, og han forklarede dem, at han følte sig forfulgt, uden at han dog nærmere kunne forklare af hvem. Han blev anholdt som beruser, lyder det fra Jess Fallberg, der ikke har nogen forklaring på, hvordan det er lykkedes for den unge mand at klatre op på politistationens tag.

Muligvis narkopåvirket

Det var dog ikke nødvendigvis alkohol, manden var påvirket.

- Han var formentlig påvirket af noget euforiserende stoffer. Hans forklaringer til betjentene på stedet var noget diffuse. Derfor har vi lagt ham til afrusning, og så må vi herefter prøve at finde hoved og hale i hvad der var årsag til den unge mands begrundelse noget mærkelige handlemåde, konstaterer vagtchefen.