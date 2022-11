Først blev der varslet vilde priser på varme - men nu er beskeden en anden

FREDERIKSHAVN:De over 12000 forbrugere hos Frederikshavn Varme fik noget af et chok, da de fik den seneste varsel om en prisstigning gældende fra 1. december i år. Hvis den blev gennemført, ville varmeregningen være steget 152 procent siden januar 2022.

Men nu lover ledelsen i Forsyningen, at det seneste varsel på 48 procent ikke gennemføres.

- Den varslede pris pr. 1. december bliver ikke den, forbrugerne kommer til at opleve i 2023. Vi sætter taksten på varme ned igen, lover Lars B. Østergaard, der er forsyningschef for Vand/Varme.

Varmepriser i 2022 Januar 2022: 12.786 kroner årligt for et hus på 130 kvm. 9969 kroner årligt for en lejlighed på 75 kvm.

Marts: 2022: 19.801 kr. pr. år for et hus. 15.781 kroner for lejligheden.

Oktober 2022: 21.393 kr. for et hus.17.101 kr. for lejligheden pr. år.

November 2022: 23.131kr. for et hus. 18.541 kroner for en lejlighed.

December 2022: 32.523 kroner årligt for et hus. 26.101 kroner for en lejlighed. Forsyningstilsynet & Frederikshavn Varme VIS MERE

Han understreger, at en varsling netop er et varsel og derfor ikke er ensbetydende med, at stigningen gennemføres.

- Vores udfordring er, at når vi skal hæve priserne med mere end 10 procent, siger loven, at forbrugerne skal varsles tre måneder i forvejen, forklarer Per Udholm Knudsen, der er økonomichef i Forsyningen.

- Og i august så vi ind i meget høje gas og elpriser, så derfor varslede vi prisstigningerne, supplerer Lars B. Østergaard.

Man havde også varslet prisstigninger i både oktober og november med ti procent.

Tre gange så dyrt

De kommende varmepris i Frederikshavn ville således blive på 32.253 kroner om året. I Hjørring til sammenligning ligger prisen på 10.493 kroner. Skagen melder om en pris på 17.386 kroner, og Frederikshavns nabofjernvarmeværk i Strandby regner med en årlig varmepris på 16.698 kroner.

Det viser en gennemgang, som NORDJYSKE har lavet på baggrund af værkernes nyeste varmepriser.

Varmeprisen gælder for et hus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18.1 MWh, som er det eksempel, man bruger til at sammenligne priser mellem de forskellig varmeværker.

Forklaringen på stigningerne i Frederikshavn skyldes, at priserne er steget voldsomt på de spotmarkeder, hvor der handles el og gas, og priserne er steget langt mere, end nogen havde forudset i 2021, og især efter krigen i Ukraine brød ud 24. februar i år.

Prisstigningerne rammer Frederikshavn Varme hårdere end andre varmeværker, fordi man har satset på, at husene skal varmes op med netop gas og el samt varme fra affaldsværket.

Uforudsigeligt marked

Forsyningschef Lars B. Østergaard kalder det uheldigt og uforudsigeligt, at både el og gaspriserne stiger på samme tid og i det omfang. 70 procent af varmen til de cirka 12.000 kunder hos Frederikshavn Varme leveres ved hjælp af el og gas.

- På grund af usikkerheden om pris og og levering af naturgas har varmeforsyningen ombygget to gaskedler, så de kan bruges til olie. Sidst på året vil overskudstrøm fra vindmølleproduktion være en mulighed, da vi sætter en elkedel i drift, oplyser forsyningschef Lars B. Østergaard fra Vand/varme i Forsyningen.

Hen over efteråret faldt gaspriserne igen, og det har været varmere end normalt. Kunderne sparer på varmen, og det medfører, at Frederikshavn Varme har leveret 20 procent mindre fjernvarme, end man plejer på denne tid af året.

- Der er altså en række grunde til, at vi lige nu regner på, hvor meget vi kan reducere den varslede takststigning pr. 1 december, siger forsyningschef Lars B. Østergaard.

Forsyningen kan fuldt lovligt sænke prisen, når de vil. Bestyrelsen i Forsyningen mødes 30. november, og her besluttes, hvad prisen bliver pr. 1. december.

Underdækning skal betales

En anden følgevirkning af de stigende priser på gas og el er faktisk, at frederikshavnerne har betalt for lidt for varmen i 2021- det kaldes underdækning og er penge, Frederikshavn Varme har til gode, og som forbrugerne skal betale de efterfølgende år.

- Det underskud påvirker varmeregningen hos forbrugeren med cirka 2500-3000 kroner, forklarer økonomichef Per Udholm Knudsen.

Underdækningen er på 23,5 millioner kroner i 2021 og estimeres til at ende på 26,5 millioner kroner i 2022.