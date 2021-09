Første af sin slags i verden: Stor virksomhed og nordjysk kommune i historisk aftale

- Vi taler ikke om at reducere CO2, vi taler om helt at eliminere CO2-udslip, proklamerer CEO for Stena Line, Niclas Mårtensson.

Stena Elektra-færger. Det er navnet på de to nye emissions- og fossilfrie Ro-Pax-færger, der i de første i verden på denne størrelse, der senest fra 2030 kan fragte passagerer, biler og fragt fra Frederikshavn til Göteborg og den anden vej. De nye færger skal eliminere CO2-udslip ved at erstatte de gamle færger, Stena Jutlandica og Stena Danica, hvilket i dag mandag blev offentliggjort på et pressemøde på havnen i Frederikshavn.

Det bliver 30 procent dyrere for Stena Line med de nye færger end de to foregående, der bliver erstattet, forklarer Niclas Mårtensson på pressemødet. Foto: Torben Hansen

- Vi er et stort rederi og vi har derfor et stort ansvar i ikke bare at minimere CO2-udslip, men at eliminere det, og derfor lancerer vi de her to batteridrevne færger mellem Frederikshavn og Göteborg, som senest skal være klar i 2030. Hos Stena Line ser vi også, at kunderne og verden kræver denne grønne omstilling - vi skal agere. De rederier, der ikke har det her på deres agenda, de findes ikke i fremtiden, siger Niclas Mårtensson til Nordjyske.

Fakta om Stena Elektra: To fossilfrie Ro-Pax-færger Rute: Frederikshavn - Göteborg Indsættelse på ruten senest i 2030 Batteridrevet med kapacitet på cirka 60-70 MWh med opladning i havn Landinfrastruktur: Behov for HVSC på omkring 30-40 MW Overfartstid: 3 timer med en times turnaround/opladningstid Længde: Omkring 200 meter Fragt- og bilkapacitet: Omkring 3000 lanemeter Passagerkapacitet: 1000-1500 passagerer *Kilde: Stena Line VIS MERE

- Kapacitetsmæssigt kan de nye færger det samme. Det er et godt transportprodukt, og det vil fortsat være en behagelig færgeoverfart. Alt bliver bare moderne og miljøvenligt i forhold til det, vi har i dag, siger Niclas Mårtensson.

Stena Line ønsker at reducere de samlede CO2-emissioner med 30 procent inden 2030 og at være helt CO2-frie i 2050.

Derfor blev det Frederikshavn

Klimaforandringerne har i mange år været et af de helt store samtaleemner verden over, og når næsten 90 procent af verdenshandelen foregår via havene, er det stort for en kæmpe virksomhed som Stena Line at være frontløber på dette, men det er også stort for Frederikshavn og Frederikshavn Kommune.

Borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen(S), kalder det en stor dag for Frederikshavn og Kommunen, der forsøger at være frontløbere inden for den grønne omstilling. Foto: Torben Hansen

- Jeg smiler. Det gør jeg, fordi det her er et stort skridt. Det er det, fordi vi her har en stor spiller i Stena Line, der vil levere så meget på den her dagsorden, og de har skrevet under på, at vi går den her tur sammen, hvilket jeg er glad og stolt over, siger Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune.

- Frederikshavn som by er vældig langt fremme i forhold til miljø totalt set - det er Göteborg også. Kigger vi på distancen mellem Frederikshavn og Göteborg, så er det et perfekt match i et miljøperspektiv, men også i forhold til kapaciteten på batteriet, siger CEO for Stena Line Niclas Mårtensson.

Papirerne blev underskrevet af borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit. S. Hansen(S), CEO for Stena Line, Niclas Mårtensson, og administrerende direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, for øjnene af de fremmødte. Foto: Torben Hansen

Udover velviljen hos Frederikshavn Kommune og Stena Line, er Frederikshavn Havn naturligvis også en stor grund til, at det her kan lade sig gøre, da de skal være med til at skabe de rigtige rammevilkår i forhold til blandt andet at skabe den rigtige infrastruktur.

- Frederikshavn Havn deler de høje og grønne ambitioner for færgetransporten, som muliggør projektet. Ligeledes viser byens virksomheder og DNA en unik evne til forandring, som også gør sig gældende for den grønne omstilling. At vi over tid gør os uafhængige af fossile brændstoffer på ruten Frederikshavn - Göteborg er ikke blot et positivt skridt for os, men for hele Kattegatregionen, siger administrerende direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, i en pressemeddelelse