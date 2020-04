Første spadestik til seniorboliger i Lille Skagen

Interessen for at leje en seniorbolig i Lille Skagen har været stor. Kun få uger efter, at muligheden blev meldt ud, har Skagen Mægleren de første tre lejekontrakter i hus. Der har også været forespørgsler på at købe en af seniorboligerne – begge dele er en mulighed.

- Handicapvenlige lejeboliger i nyere byggeri er virkelig en mangelvare i Skagen, og Trigon har ramt lige ned i et udtalt behov med disse seniorboliger, siger ejendomsmægler Ronnie Calundan, Skagen Mægleren.

Seniorboligerne placeres tæt ved indkørslen fra Nordsøvej. Hustypen er specielt udviklet som seniorbolig. Huset er som de øvrige i Lille Skagen et typisk Skagen-hus, men uden udnyttelse af overetagen. Alt er i ét plan og handicapvenligt indrettet. Senior-huset findes i flere varianter med et eller to badeværelser, et eller to gæsteværelser og med åbent køkken-alrum eller lukket køkken og stue.

- Vi er glade for, at vores nye seniorboliger bliver taget så godt imod. Vi havde udlagt seks grunde til seniorboliger, og nu tager vi fat på at bebygge dem alle seks. De bliver klar til indflytningen allerede i år, og vi er også klar til at opføre yderligere seniorboliger i Lille Skagen, hvis interessen er stor nok, siger projektleder hos Trigon, Martin Christensen.

Ud over seniorboligerne er der i øjeblikket tre huse under opførelse i Lille Skagen. De skal alle være klar inden sommerferien.