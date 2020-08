Folk slog sig for panden: Betændt skiltesag udløste ramaskrig

SKAGEN:"Rør blot ikke ved min gamle jul", hedder det i Peter Fabers elskede julevise "Sikken voldsom trængsel og alarm" fra 1848.

Og sådan er det. Nogle ting skal vi simpelthen ikke pille ved. De er, som de er. Og sådan er det. Sker det alligevel, sætter det hurtigt følelser i kog.

Tag nu f.eks. i Skagen. Her har der i årevis stået et skilt på den gamle tyskervej Flagbakkevej, hvor der står "Stranden 2". I folkemunde også navnet på den strand, skiltet viser vejen til.

Almindeligt slid betød, at skiltet for ikke så længe siden blev erstattet af et nyt. Nu stod der pludselig "Strand 2" på skiltet. Det udløste et ramaskrig blandt borgerne i landets nordligste by, hvor man nærmest så det nye skilt som helligbrøde. Og endnu et eksempel på den afstand og manglende interesse for landets nordlige by, mange skagboer føler fra rådhuset i Frederikshavn små 40 km længere mod syd efter kommunesammenlægningen i 2007.

Sådan så det skilt ud, som Frederikshavn Kommune tidligere i år erstattede det gamle og slidte skilt med. Det gav ingen bonuspoint i Skagen. Privatfoto

I Skagen er Stranden 2 simpelthen blevet et stednavn. Og det skal der stå på det skilt på Flagbakkevej.

Frederikshavn Kommune lyttede efter kritikken, og snart blev der sat et nyt skilt op, hvor der stod "Stranden 2".

Puster til ilden

Det fik gemytterne til at falde til ro i Skagen. For en stund.

For et opslag i Facebook-gruppen "Os, der elsker Skagen" med 6500 medlemmer har pustet til ilden. Et billede af et nyt skilt på stedet har i hvert fald udløst en mindre flodbølge af kommentarer. Billedet viser, at der nu står "Stranden 1.8" på skiltet på Flagbakkevej, og i Facebook-gruppen slår de sig for panden over kommunalt vanvid.

Det var dette photoshoppede billede, der skabte røre i Facebook-gruppen "Os, der elsker Skagen", hvor folk troede, at kæden var hoppet helt af i kommunen. Privatfoto

Det er Thomas Hvid, medejer af diskotek Buddy Holly i Skagen, der har delt billedet, og han bryder hurtigt sammen, da NORDJYSKE interesseret spørger til den betændte sag.

- Før du siger mere, vil jeg sige, at den ikke er mere betændt, end at det er min gode ven Peter, der har photoshoppet det. Det er en joke, skraldgriner Thomas Hvid.

Den gode ven er Peter Heine Bech, freelancegrafiker i Skagen.

Socialt eksperiment

- Vi tænkte, vi kunne lave et socialt eksperiment for lige at se, hvor langt vi egentlig er kommet med den kommunesammenlægning, griner Thomas Hvid.

I kommentarsporet har enkelte tilsyneladende gennemskuet, at der er ugler i mosen. Men langt de fleste er hoppet på joken med samlede ben.

- Det er simpelthen så morsomt. De går jo helt amok, griner Thomas Hvid.

Thomas Hvid, mangeårig medejer af diskoteket Buddy Holly i Skagen, er sammen med kammeraten Peter Heine Bech manden bag den joke, der fik mange medlemmer af en Facebook-gruppe op af stolen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Det var den første runde med folks vrede over skiltet, hvor der stod "Strand 2", der fik ham og Peter Heine Bech til at lægge skumle planer.

- Der var folk jo helt oppe at ringe, og så tænkte vi: "så skal vi sgu lave lidt skæg med det". Og det ser ud til, at det virker, griner Thomas Hvid.

Han fortæller, at ham og Peter Heine Bech ofte kommer på ideer til practical jokes. Det er ikke dem alle, der bliver ført ud i livet.

- Men den her, syntes vi, sad lige i skabet.

Højt humør i Vendsyssel

Indrømmet - NORDJYSKE's reporter på sagen er heller ikke så lokalt kendt i Skagen, at han havde gennemskuet joken, før det lykkedes at få kontakt til Thomas Hvid.

Jeg - der bor så langt væk som i Hjørring - så kimen til en historie om den geografiske splittelse i landets nordligste kommune.

I stedet blev det en historie om, at der stadig er højt humør og højt til loftet i Vendsyssel midt i en coronatid.

- Men det er nok meget godt, du breaker historien nu, før det går helt galt, griner Thomas Hvid.