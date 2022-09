Speciel dag i Skagen: To fisk solgt for knap 70.000 kroner

SKAGEN:Det var en speciel morgen hos Skagen Fiskeauktion, da de tirsdag klokken 10 holdt auktion.

For første gang i fem år var der nemlig landet tun, der var under aktionsstokken. Og der var ikke bare én, men hele to tun på auktionen.

Tunene blev landet sent mandag aften og tirsdag morgen af to sildebåde, der havde været på fiskeri i Nordsøen.

Begge tun blev landet som bifangst, da Danmark ikke har en kvote, der gør det tilladt for danske fiskere at fiske målrettet efter tun.

Det var auktionsmester John Hesberg, der stod for auktionen.

- Det var da lidt specielt med så store fisk - og så endda to, siger han og fortæller, at den største fisk blev solgt for 110 kroner kiloet, mens den lidt mindre fisk gik for 140 kroner kiloet.

De to tun blev solgt for henholdsvis 30.800 kroner for den største og 37.660 kroner for den lidt mindre. Foto: John Hesberg

På menukortet i weekenden

De to tun, der altså blev købt for samlet godt 30.000 kroner og knap 40.000 kroner, blev købt af henholdsvis Skagen Frisk og Werner Larsson Fiskeeksport.

Skagen Frisk skal levere deres tun til en grossist på Sjælland, mens Werner Larsson Fiskeeksport har solgt deres tun videre til Skagen Fiskerestaurant - der vil have fisken på menukortet i de fire restauranter i weekenden.

Det er dog Skagen Frisk, der har fået til opgave at forarbejde begge solgte tun, da man de seneste to år har haft opgaven med at forarbejde de tun, som lystfiskere har fanget i en speciel kvote og landet i Skagen.

I nyere tid er det udelukkende erhvervsfiskere, der har fået tun i nettet som bifangst, der har landet den stor fisk. 12. september sidste år var dog en historisk dag i Skagen. For første gang siden 1960'erne blev en tun fanget af lystfiskere landet i Danmark. Tunen, der ikke måttes sælges på auktion, vejede 246 kilo. Arkivfoto: Line Dam

Selvom prisen på de to tun lyder høj, er det dog langt fra rekorden.

I Japan kan prisen på tun nå eksorbitant højder, og rekorden blev sat i 2019, hvor en tun blev solgt for 333,6 millioner yen – på daværende tidspunkt svarende til 20,3 millioner kroner.

Centrum for tunfiskeri

Udover tunene, der var på auktion for fem år siden i Skagen, skal man tilbage til 1970'erne, da der sidst var tun på auktionen i landets nordligste by.

Men selvom det blot er anden gang på mere end 40 år, at der bliver solgt tun på Skagen Fiskeauktion, så er det bestemt ikke en sjældenhed, hvis man tager de historiske briller på.

Skagen har nemlig været centrum for handel med tun fanget i Danmark fra cirka 1920'erne og frem til 1960'erne, hvor tunen forsvandt fra de danske farvande - sandsynligvis som konsekvens af overfiskeri af tunen, også udenfor de danske farvande.

Fra 1920’erne og til 1960’erne var fangst af tun en stor indtægt for fiskerne i Skagen. Tun i lange rækker var ikke noget særsyn. Arkivfoto: Scanpix

De senere år er tunen dog vendt tilbage til de danske farvande, og det er også årsagen til, at John Hesberg forventer, at se flere tun på auktionen i fremover.

- Vi kan se, at der er masser af tun i både Kattegat og Skagerrak, og de vil nok hyppigere ryge med som bifangst, siger han.