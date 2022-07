For fuld musik og højt humør i halvtomme telte i Skagen

SKAGEN: Du skal bare sætte sig op foran, så er der masser af stemning i teltene på torvet og på havnen sådan en fredag eftermiddag. For indendøre er der god plads på bænkene. Mest tydeligt på Torvescenen, hvor festivalen i år for første gang tager 50 kroner i entré.

Rikke Jacobsen oplever, at folk har forståelse for entreen på Torvescenen, men alligevel vender cirka en tredjedel om, når de hører, de skal betale 50 kroner for at komme ind. Foto: Claus Søndberg

- Folk kan sagtens forstå, at vi har brug for penge til at betale musikernes løn, men jeg sad her også torsdag aften, og mit bud er, at en tredjedel vælger Torvescenen fra, fortæller Rikke Jacobsen, der sidder i billetsalget.

Ræsomentet er, at når et par skal betale 100 kroner, for lige at kigge ind på Torvescenen og opleve et ukendt band, så dropper de besøget.

- Gæsterne har jo altid været vant til, at det var gratis at høre musik på Torvescenen, men mon ikke de vænner sig til det. Vi kan allerede mærke, at dem der køber billet er mere besluttede på, hvem de skal ind og høre, fortæller Rikke Jacobsen. Hun har som hun siger været med siden 2001, da hun som barn delte slik ud.

Skagen er fyldt med glade mennesker og masser af musik over alt. Foto: Claus Søndberg

På Havnevej slentrer folk af sted, som de altid har gjort. I det hele taget ligner Skagen heldigvis sig selv efter to år uden festival.

Der er festival hele weekenden, og festen er tilbage for fuld styrke her i sæbepibeversion. Foto: Claus Søndberg

Og så er vi ellers kommet til koncert på havnescenen med sækkepiber, fløjte og alt hvad der ellers hører sig til en festlig eftermiddag.

Skagen 1. juli

Det engelske orkester Brophy's Law giver den fuld gas og mellem numrene kalder de os publikum lucky people. Do you feel lucky? spørger de, og der til må vi bare svare: Jaaa.