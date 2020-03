Forårsmesse i Frederikshavn bliver afholdt som planlagt

FREDERIKSHAVN:Forårsmessen i Arena i Nord i Frederikshavn bliver gennemført, selvom statsministeren fredag middag varslede, at alle arrangementer med mere end 1.000 deltage bør aflyses.

Og det på trods af, at messen forventes at trække mere end 10.000 gæster weekenden over.

- Med den viden vi har nu, så overholder vi jo klart det som statsministeren ønsker. Nemlig at der ikke må være mere end 1.000 samlet ad gangen. Til messen er gæsterne fordelt på to dage over i alt 14 timer og i fire haller. Dertil foregår det både ude og inde, så på intet tidspunkt er vi i nærheden af 1.000 samlet. Men kommer der en anden melding fra statsministeren, så må vi forholde os til det. Vi tager det absolut seriøst, fortæller Per Malmberg, der er direktør i Arena Nord.

Han siger også, at man allerede har sat ind med ekstra rengøring af gelændere og håndtag og sat masser af spritbeholdere op rundt omkring.

Og der bliver også andre konsekvenser af meldingen fra Mette Frederiksen.

- Vi har lukket ned for vores billetsalg til ”Midt om Natten” næste weekend, for der er vi tæt på 1.000 solgte billetter til hver forestilling. Og så er vi i dialog med kunderne til de kommende arrangementer.

Ingen af udstillerne til Forårsmessen havde fredag eftermiddag meldt fra.