Forældre dømt for vold: Slog børn med pind og bøjle

FREDERIKSHAVN:Et forældrepar blev mandag idømt betingede fængselsstraffe for vold mod deres to børn på 11 og otte år.

Forældrene er dømt for at have slået børnene flere gange på arme og ben med en pind eller en bøjle, og moren er ligeledes dømt for at have rykket datteren i håret.

Det oplyser anklager Lotte Nielsen.

Forældreparret var tiltalt for at have udøvet volden adskillige gange over en periode på seks år, og derfor havde anklagemyndigheden rejst tiltale for grov vold.

Men under retssagen kunne det dog ikke fastslås med sikkerhed, hvor mange gange børnene havde været udsat for vold, og over hvor lang en periode volden havde stået på.

Derfor fandt retten det ikke bevist, at der var tale om grov vold, men dømte alene forældrene for simpel vold mod børnene, fortæller anklageren.

Forældreparret på 41 og 39 år har fra starten nægtet sig skyldig i anklagerne om grov vold, men i retten erkendte de, at have slået børnene en enkelt gang hver med henholdsvis en pind og en bøjle. Moren erkendte også at at rykket datteren i håret en enkelt gang.

Børnene har dog forklaret om flere voldelige episoder, end deres forældre har erkendt.

Forældrene blev idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

De valgte at modtage dommen.