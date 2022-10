Forbudte øer flød med affald

HIRSHOLMENE:Normalt er Kølpen og Græsholmen, et par øer i øgruppen Hirsholmene, lukket land for mennesker, da landgang på øerne er forbudt af hensyn til dyrelivet.

Frederikshavn Roklub har imidlertid fået tilladelse til at gå i land på de to øer en enkelt dag i september måned for at indsamle affald. Indsamlingen var koncentreret om tovværk, fiskenet og så videre. Kort sagt indsamling af ting, der ikke er naturlige i miljøet.

- Interessen for at deltage var stor, da øerne jo normalt er forbudt område. Der var rigtig meget affald, så meget, at vi ikke kunne have det i vores både, hvorfor det blev aftalt med Naturstyrelsen, at vi bare samlede alt affaldet i store bunker, hvorefter Naturstyrelsen selv ville afhente det, fortæller John Kristensen fra Frederikshavn Roklub.

Medlemmer af Frederikshavn Roklub fik lov at gå i land på Græsholm og Kølpen for at samle affald. Privatfoto

Der var mange spændende ting på øerne. En kompressor, masser af forfang, fiskekroge, fiskekasser, net, garn og tovværk i læssevis. På Græsholmen fandt roerne foruden de førnævnte ting også en solseng, der havde taget turen fra sin faste plads på Palmestranden.

Der var så meget affald på Græsholm, at deltagerne måtte lave to store bunker til senere afhentning.

- Vi havde fået forbud mod at røre døde fugle grundet mistanke om fugleinfluenza. Vi så flere døde måger, men ikke i stort antal, som vi kunne frygte. Græsholmen er overraskende stor, hvilket kom bag på mange af os. Der var rigtig mange kaninhuller, og der blev også spottet flere kaniner, der sprang rundt, fortsætter John Kristensen.

- Det blev en lang dag, og vi fik fyldt 30 store plastiksække med affald. Antallet af sække antyder, hvor meget affald der driver rundt i de danske farvande.

- Vi håber, Naturstyrelsen igen til næste år vil give os tilladelse til at indsamle affald på øerne, slutter John Kristensen, der stod for kontakten med myndighederne.