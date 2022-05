Foreninger får afslag på stribe - og det bliver ikke bedre næste år

FREDERIKSHAVN:De nye politikere i Kultur- og Fritidsudvalget har virkelig haft nej-hatten på. Kassen er stor set tom bortset fra 100.000 kroner. Det oplyser formanden for udvalget Peter Laigaard fra De Konservative.

Kvissel Fritidshus havde søgt om 50.000 kroner til dækning af underskud. Foreningen bag Thorshøj Gl. Skole søgte 100.000 kroner i driftstilskud. Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv havde søgt om at få 8000 kroner i stedet for de hidtidige 6000 kroner til at drive arkivet, men må fortsætte med de 6000 kroner.

Arab Film Festival søgte om 20.000 kroner til en filmfestival, og Regionalt spillested fik afslag på en ansøgning om 10.000 kroner til at holde en sommerskole for 7-9. klasser. Endelig var der foreningen Toppen af Danmark, som havde søgt 50.000 kroner til en spektakulær Sankthansaften på Sønderstrand. Deres ansøgning blev sendt videre til byrådet af Lone Haugaard (V) i håb om, at økonomiudvalgets marketingskonto kunne betale for bålfesten.

Peter Laigaard er ked af at måtte give de mange afslag.

- Der er mange sympatiske ansøgningr. Men det nye udvalg arvede et budget, og der er ikke flere penge at dele ud af. Vi har 100.000 kroner i frie midler til resten af året, forklarer han.

Næste år bliver på ingen måde bedre. Politikerne havde nemlig også budget 2023 på dagsordenen.

- På Kultur- og Fritidsudvalgets budget er vi af Økonomiudvalget blevet pålagt en besparelse på 6,3 millioner kroner i 2023 og de kommende år, forklarer Peter Laigaard og uddyber:

- Vores budget er på 233,2 millioner kroner, men langt de fleste af pengene er skal-opgaver, altså penge vi skal bruge på bestemte områder. Så der kommer ikke til at være de midler, som man kunne drømme om på foreningernes vegne.