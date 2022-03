Forfulgt White Hawks-finne lader sig ikke ryste af vestjysk modstand

ISHOCKEY:Han var efterstræbt som kun den gule trøje kan være i Tour de France, men var der ikke tale om jagten på en gul trøje. Det var tværtimod en flok gule trøjer, der ivrigt jagtede Emeli Räsänen gennem alle 60 minutter af søndagens kamp mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn White Hawks, som vestjyderne i øvrigt vandt 3-0 og udlignede serien til 1-1.

Det var tydeligt, at Esbjerg-spillerne havde noget på hjertet. Nok mest af alt en tilbagebetaling til Emeli Räsänen, der havde sendt Valdemar Ahlberg til tælling i fredagens kamp ét i kvartfinaleserien. Finnens tilstedeværelse var åbenlyst en rød klud i ansigtet på Esbjerg-spillerne, men den store back tog det med ophøjet ro.

- Jeg var forberedt på, at det ville blive sådan her. Det var ingen overraskelse, og jeg har ikke noget problem med det. Sådan er hockey, og det skal man være klar til, siger Emeli Räsänen, der ikke lod sig kue af det store pres fra lægterne og den store lyst hos modstanderne til at gå ekstra hårdt efter ham.

- Vi vidste godt, at Esbjerg ville komme ud med stor intensitet. Det måtte blive sådan efter den første kamp, siger Emeli Räsänen.

Den 23-årige back gav igen af samme mønt, da de vedvarende forsøg for at få ham isen kom fra højre og venstre. I begyndelsen af anden periode gjorde Räsänen sig bemærket, da to Energy-spillere forsøgte at sætte store tacklinger på ham. Nu er det bare sådan, at det kan være svært at få ram på den garderhøje finne. Det så man her, for der lå to Esbjerg-spillere i isen, og så kunne White Hawks-backen skøjte væk.

Offensivt er White Hawks set bedre, end det var tilfældet søndag eftermiddag i Esbjerg, og Räsänen var faktisk tættest på at score af alle White Hawks-spillere, da han ramte stolpen, men ind ville pucken ikke.

I stedet måtte han og White Hawks se Grayson Downing gøre ondt både i første og anden periode, da det lykkedes den canadiske center at score to gange mod vendelboerne.

Modsat forsøgte White Hawks at komme tilbage i kampen, men offensivt gled det ikke helt så let for frederikshavnerne, som det gjorde i fredagens kamp.

- Vi har nogle ting, vi skal hjem og have snakket om i den del af spillet. Vi skal helt sikkert have kigget på vores poweplay, for der må vi være bedre, siger Räsänen.

Kamp tre spilles i Frederikshavn onsdag klokken 19.