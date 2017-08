Forkælelse i Skagen

SKAGEN: Måske skal borgmester Birgit Hansen (S) skilles, måske ikke.

Før hun fredag morgen tog til Skagen for at åbne den 12. udgave af Skagen Food & Design Market, havde hun luftet for sin mand, at måske ville hun købe en pels med hjem, hvortil han havde svaret, at så ville han være gået.

- Men jeg har jo mit eget dankort, sagde hun med et glimt i øjet til de mange fremmødte, og det fik latteren frem.

Og borgmesteren var da også henne og prøve en pels hos en af udstillerne i den gamle fiskeauktion, Furbazaar.

Markedet i Skagen er forkælelse for især øjet, ganen og halsen, men også for huden fra lokale Skagen Seaside blandt andre.

Turistdirektør René Zeeberg vil ikke bruge ordet feinschmecker om markedet, som blev født Kvalitetsfødevaremessen, før man inviterede andre erhverv ind.

- Produkterner her er kvalitetsprodukter fra Nordjylland. Og det er her, at de mindre producenter kan vise deres produkter frem, og vi har da oplevet tidligere, at opkøbere fra Salling og magasin har været her og har indgået aftaler med nogle af udstillerne.

Der er i alt 26 udstillere på markedet, som står parat til at lokke med syns-, duft og smagsindtryk.

Markedet åbnede fredag formiddag, hvor byens børnehave- og dagplejebørn traditionen tro var inviteret til åbningen.

Og skal man tro de smås smagsløg, så er især frikadellerne fra lokale Launis værd at sætte tænderne.

De voksne havde da også et noget større udvalg, for der var også øl Skagen Bryghus’ haner.