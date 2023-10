Forladt hus kraftigt skadet af brand

Et ubeboet hus på Tryvej i krydset ved Ormholtvej/Bjergetsvej mellem Try og Thorshøj brændte sent lørdag aften ned.

Nordjyllands Beredskab fik alarmen om branden klokken 21.52, hvor nogen havde set, at huset stod i flammer. Meldingen lød på, at huset var overtændt.

Brand på Tryvej ved Østervrå Foto: Jan Pedersen

- Da vi kommer herud, så er overetagen overtændt - og også til dels stueetagen. Der bliver sat ind med to røgdykkerhold til at starte med, men i og med branden har så godt fat i overetagen og taget, så går vi ikke ind i huset.

- Vi trækker os tilbage, og så laver vi udvendig slukning, siger indsatsleder Bo Isaksen.

Huset kommer ikke til at være beboeligt efter branden, men Bo Isaksen forventer ikke, at det kommer til at brænde helt ned til grunden.

- Murene og væggene kommer til at stå tilbage, men overetagen vil være brændt, siger Bo Isaksen.