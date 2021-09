Forløsende sejr i landsretten - hjerneskadet Falck-redder får erstatning

SÆBY:Der kan ligge enorm stor forløsning i nogle få - men vigtige - ord.

"Thi kendes for ret. Ankestyrelsen skal anerkende, at Erik Schacks blodprop i hjernen er en arbejdsskade".

Sådan lød det mandag formiddag i en domsafsigelse fra Vestre Landsret.

Midt i august behandlede landsretten ankesagen, der omhandlede en eventuel arbejdsskade til den tidligere Falck-redder, Erik Schack. Og nu er der altså så afsagt en dom, der er faldet ud til den 58-årige sæbynits fordel.

Selve erstatningen skal nu efterfølgende fastsættes.

I forbindelse med dommen ligger det også fast, at Erik Schacks sagsomkostninger ved både byretten og landsretten skal betales. Det beløber sig til godt 130.000 kroner.

Frygtelig ulykke

Sagen handlede om, da Erik Schacks som indsatsleder for Falck 4. august 2014 ved 22-tiden blev kaldt ud til en redningsaktion på Strandby Havn.

Her var tre personer - to lokale fiskere og en pumpemand - fanget i lastrummet på en fiskekutter. Kutteren var fyldt med fordærvede skidtfisk, hvorfra der var massive mængder af giftige svovlbrintedampe. Gasserne kostede de to lokale fiskere livet - og medførte desuden svære hjerneskader for pumpemanden Nick Vejle.

For Erik Schacks vedkommende blev han i timerne efter redningsaktionen ramt af stærkt ubehag. Hovedpine, diarré og opkast var nogle af symptomerne, der indtraf i forbindelse med den debriefing, der nogle timer efter blev holdt på brandstationen i Frederikshavn.

Erik Schack blev derpå i hast indlagt, og siden redningsaktionen har læger åbnet ind til Erik Schacks hjerne seks gange. Tre gange har læger fjernet halvdelen af Falckredderens hjerneskal for at redde hans liv. Og han er flere gange blevet opereret i hjernen.

Det store spørgsmål har siden været, om der er en direkte årsagssammenhæng. Blev Erik Schacks blodpropper udløst af redningsaktionen på Strandby Havn? Eller kom blodpropperne uafhængigt af episoden i Strandby?

Både Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen og byretten i Hjørring mente, at blodpropperne kom uafhængigt af episoden på Strandby Havn.

Men både Erik Schack og hans forbund 3F har været af en anden opfattelse - og derfor var sagen anket til Vestre Landsret.

Ny udvikling i landsret

Tilsyneladende har det været afgørende, at der er kommet nye oplysninger frem i forbindelse med landsretssagen.

Blandt andet blev der afhørt yderligere et par kolleger til Erik Schack - som kunne berette om, at også de havde haft hovedpine som følge af den svovlbrinte, de blev udsat for. Erik Schack var på intet tidspunkt nede i selve lastrummet, men han opholdt sig dog nærmere lastrummet end kollegerne - og han var derfor mere eksponeret for de giftige dampe, end kollegerne havde været.

Men derudover kom også Retslægerådet med nye oplysninger. Retslægerådet fastslog, at Erik Schacks gentagne opkastninger ovenpå ulykken formentlig kan have været medvirkende til en rift i hans halspulsåre - hvilket resulterede i blodpropperne i hjernen.

Nordjyske har kortvarigt talt med Erik Schack. Han er glad - men endnu ikke klar til at udtale sig om afgørelsen.