Formand ånder lettet op:  Støtteforening blev reddet på målstregen

FREDERIKSHAVN:Reddet på målstregen.

Sådan kan man vist godt sige om støtteforeningen til Næstehjælperne Nord i Frederikshavn, der torsdag meddelte, at de kaster håndklædet i ringen.

Huslejen er blevet sat op, energiregningen er eksploderet, og det kommunale tilskud dækker ikke tiltrækkeligt, lød årsagen til, at støtteforeningen så sig nødsaget til at indgive en konkursbegæring.

Men sådan blev det heldigvis ikke.

På et møde tirsdag formiddag mellem Næstehjælperne, borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen, og formand for Frederikshavns Erhvervsråd, Karl Erik Slynge, blev det nemlig besluttet, at Næstehjælperne genåbner i Frederikshavn.

Næstehjælperne har således ikke indgivet en konkursbegæring alligevel.

- Til mødet fik vi en masse gode råd og vejledning, og vi fik hjælp, så vi rent faktisk har en mulighed for at fortsætte, fortæller bestyrelsesformand i støtteforeningen Næstehjælperne, Niels Munck.

Hvad hjælpen helt præcist indebærer, ønsker Niels Munck først at fortælle på et senere tidspunkt, når der er nået til enighed om de præcise detaljer.

Næstehjælperne hjælper mennesker i en udsat position. Det sker gennem udlevering af madspild fra lokale dagligvareforretninger, møbler, tøj, køkkenudstyr og mange andre ting,

- Det er hele pakken faktisk, fortæller Niels Munck.

Det er er derfor også en glad og lettet bestyrelsesformand, der tirsdag eftermiddag fortæller, at Næstehjælperne genåbner - til stor betydning for Næstehjælpernes brugere.

- Det er faktisk forskellen på, om brugerne overhovedet har en dag eller ikke har en dag. Vi har jo rigtigt mange brugere, der kommer hver uge, som rent faktisk lever på bistandshjælp, og nogle er endda blevet trukket i bistandshjælp af årsager, vi ikke blander os i. Men når det er i den boldgade, er der ikke mange penge tilbage, fortæller Niels Munck.

Det bliver meldt ud snarest, hvornår Næstehjælperne genåbner.

Ifølge Næstehjælpernes hjemmeside er de en landsdækkende protest- og hjælpe-bevægelse forankret i modstand mod tidens asociale menneskesyn, som har til formål at støtte reformramte med en lokalgruppe.