Formand for Skawdyk træder både vande og genopliver på samme tid klublivet

SKAGEN:I april fik medlemmerne af dykkerklubben Skawdyk et chok. De kan forvente at blive sagt op af kommunen i deres nuværende hus på Chr. X´s vej. Dykkerklubben troede, de havde en lejeaftale, der løb frem til 2042. Men nu viste det sig, at kommunen vil bruge grunden til andre formål - for eksempel erhvervslejemål. Der er ingen tidsfrist, men beskeden var klar til formanden Britt Østergaard: Når der er fundet et nyt sted til dykkerne bliver deres nuværende lejemål sagt op.

Det fortæller Britt Østergaard, formand for Skawdyk.

- Vi haft et møde med Boie Frederiksen, som er direktør for teknik og kultur i Frederikshavn. Han kontaktede mig i juni måned, da han havde et forslag til nyt klublokale, fortæller hun og fortsætter

- Skagen skole havde nogle lokaler vi kunne bruge som teorilokaler, resten – altså opbevaring, værksted, teknikrum, kompressorrum, hyggekrog osv, det skulle så findes ud over. Vi vendte det i bestyrelsen og takkede derefter ”nej tak” til tilbuddet og inviterede derefter på en kop kaffe i Skawdyk sådan, at han bedre kunne danne sig et billede af, hvad vi har brug for og ikke mindst, hvor godt vi har det nu. Hvad er en dykkerklub uden sit grej tæt på? spørger hun.

Hun oplevede, at de havde et godt møde med Boie Frederiksen.

- Han gjorde det tydeligt, at der er et ønske om at grunden en dag skal udbydes til salg, men samtidig også, at det ikke var noget de havde videre travlt med at søsætte. Vi brainstormede og snakkede om vores muligheder for at komme et godt sted hen. Ingen af os havde forslag til nuværende eksisterende bygninger/lokaler. Han anbefalede os at gå sammen med andre blå foreninger og derefter inddrage ham og hans afdeling i vores tanker om hvordan, hvor og hvad der kunne bygges, fortæller hun.

Hun tilføjer, at bestyrelsen i Skawdyk fortsat er bekymret for at sende klubben igennem en genetableringsproces. Især nu, hvor de er kommet i gang efter coronanedlukningen.

Skawdyk haft flere dykkerture. Juniortogt til Sverige i 4 dage med 10børn og 3voksne. Dykkertræf med 30 dykkere og knap 50 til spisning og fest. Vi har haft øltelt til Skt. Hans på Sønderstrand, hvor vejret jo i år var fantastisk .

- Og det glæder os, at vi har fået brugt vores dykkerskib Oberon til dykkerture, sejlture, fisketure og togter, siger hun og håber, at klubben når i mål med at skaffe de 380.000 kroner, som de skal bruge til at blive færdige med renoveringen- den er de nemlig i fuld gang med. Der resterer arbejder på Oberon for 380.000 kr. og Skawdyk har søgt større fonde og fået 300.000 kr.

Oberon på værft, mens den bl.a. fik skiftet planker i fribordet. Foto: Inger Nielsen-Aalbaek-dk.

- I et sidste forsøg på at skaffe midler, har vi søgt en meget lang række lokale virksomheder og enkeltpersoner. For at nå helt i mål mangler der altså fortsat ca. 55.000 kr. og vi håber på at høre fra flere blandt de ansøgte. Vi tager imod små eller store sponsorater med kyshånd og håber man vil hjælpe os helt og godt i mål, siger Britt Østergaard.