Formand og lokalpolitikere går fra Socialdemokratiet på Læsø

LÆSØ: Kort tid før kommunalvalget er den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen på Læsø blevet sprængt.

To af gruppens tre medlemmer har meldt sig ud af partiet og stiller i stedet op på en ikke-partipolitisk liste ved valget 21. november. Det sker i protest mod det tredje medlem, viceborgmester Folmer Hjort Kristensen, hvis standpunkt i en afstemning om en bevilling til Læsø Kur de er så utilfredse med, at de valgte at gå.

Forinden havde det været overvejet, om Folmer Hjort Kristensen i stedet kunne ekskluderes.

Blandt de socialdemokrater, der har meldt sig ud, er også formanden for partiforeningen gennem de seneste seks år, Erling Strøm Mortensen. Også han er nu at finde som kandidat på Læsø Listen.

- Vi er en hel flok, der har valgt at gå. Vi har været uenige om, hvad partiets politik skulle være i forhold til Læsø Kur. Siden det blev etableret i 2008, har det kostet skatteyderne på Læsø 26-27 mio. kr., og vi kunne ikke leve med at være i et parti, hvor én af partifællerne stemte for at give endnu flere penge, siger Erling Strøm Mortensen.

Han erkender, at det er et drastisk skridt, han og partifællerne har taget.

- Vi betragter os stadig som røde og som socialdemokrater. Måske kan der komme en dag, hvor "nogen" stopper, og vi vi igen kan se os selv som medlemmer af partiet, siger han med slet skjult adresse til viceborgmesteren.

Højlydte diskussioner

Den aktuelle strid skyldes, at der skal laves reparationer på kurbadet - der er indrettet i og ved en tidligere kirke i Vesterø.

Realdania har lovet at bidrage med ca. seks af de nødvendige 7,5 mio. kr. mod, at kommunen skyder resten i arbejdet.

I det socialdemokratiske valgprogram op til valget i 2013 skrev man, at Læsø Kur skal være selvstændigt og bæredygtigt.

- Det er så tæt på at hvile i sig selv, som man kan komme, og så vil jeg ikke gamble med de 10 arbejdspladser og den årlige omsætning på otte-ni mio. kr., man er nået op på, siger Folmer Hjort Kristensen, der som tidligere turist- og erhvervschef har haft en central rolle i centrets etablering.