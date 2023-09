Forsøgte at slukke med pulverslukkere: Ild i bil hos autoophug

Tirsdag eftermiddag rykkede Nordjyllands Beredskab ud til en brand hos en autoophugger udenfor Frederikshavn.

Kl. 14.18 blev brandfolkene alarmeret om, at der var ild i en bil. På stedet havde folk været i gang med at forsøge at slukke ilden.

- De havde forsøgt at slukke det med pulverslukkere, så vi har efterslukket. De var ved at svejse på en bil, da der skete et uheld, men branden er slukket nu. fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Dorthe Krogh.

Branden opstod hos en autoophugger på Mariendalsvej.