Forsvarer i klitsag: - Politiske grunde til, at denne sag skulle blæses op

SKAGEN:Hans Andersen er blevet fanget i en sag, der er blevet blæst voldsomt op af medier og politikere - og der er ikke skyggen af beviser for, at han er skyldig.

Det var essensen, da Hans Andersens forsvarer, Rasmus Amandusson, holdt sin procedure under søndagens retsdag i sagen om hærværket på klitterne på Sønderstrand.

- Der har været et enormt pres fra både medier og fra politisk side. Det er en sag, hvor man er kravlet så højt op i træet, at man ikke kan komme ned igen.

- Det har været mange interesser på spil, og der har været skrevet utroligt meget om sagen. Men I skal frigøre jer fra medier og fra Facebook-krigerne, og så skal I frifinde Hans, for der er ikke i nærheden af beviser for noget af det, han er tiltalt for, sagde forsvareren.

Og Rasmus Amandusson lagde ikke skjul på, at han mener, at det i særdeleshed er Frederikshavns Kommune, der har blæst sagen op på et helt urimeligt og urealistisk niveau.

- Den her sag startede klodset, fordi der var nogle politiske holdninger til, at den her sag skulle skubbes til, sagde han.

Forsvareren fremhævede, at kommunen var hurtig til at vurdere, at der var ødelagt et areal på omkring 2.000 kvadratmeter, og at der var flyttet omkring 3.000-3.500 kubikmeter sand.

- Politiet starter i et niveau, som jeg kun har set i en drabssag. Det er båret af kommunen, som siger, at det er alvorligt, det bliver dyrt, og det kommer til at tage lang tid. Men så gik gassen også af ballonen, og der blev ikke engang lavet en gerningsstedsundersøgelse, sagde forsvareren.

- Og den kunne have været rar at have - for nu er der ikke beviser for, at der faktisk er skubbet sand i det omfang, anklagemyndigheden påstår, sagde forsvareren.

Ikke beviser mod Hans A.

Og der er heller ikke beviser for, at Hans Andersen har været med til det, der skete 26. oktober 2019, mente Rasmus Amandusson

- Der er kun den 39-åriges forklaring. Der er ikke andre beviser mod Hans, sagde forsvareren.

Det er den 39-årige, der har forklaret, at han kørte med en gummiged i klitterne, fordi Hans Andersen havde betalt ham for det.

- Hvorfor skulle han forklare det? Der er ingen tvivl om, at Hans har forklaret, at han var træt af det sand, kommunen havde dumpet. Så kunne det være, at han blot har gjort en tjeneste for sin forretningsforbindelse? spurgte forsvareren og tilføjede:

- Og så er hans forklaring altså fremkommet i en situation, hvor han blev afhørt i syv timer, før han til sidste pegede på Hans Andersen.

- Nogen havde travlt med at blæse pris op

Kommunens overdrivelse af sagen ses også tydeligt i det erstatningskrav på 312.000 kroner, som de to tiltalte er blevet præsenteret for, mente Rasmus Amandusson.

- Frederikshavns Kommune har givet den gas, sagde forsvareren.

- HedeDanmark har taget 90.000 kroner for fem timers arbejde med at skubbe sandet tilbage. Men det er jo ikke prisen - den er nok nærmere 11.500 kroner. Og hvordan har man genskabt klitter, som er i konstant forandring og blæser rundt? lød det fra Rasmus Amandusson, der også angreb den dyreste post i reetableringen - nemlig sandhjelmene.

- Man har plantet noget, der ikke var der i forvejen. For vi har ikke se noget bevis for, at der var hjelme i det sand.

Forsvareren antydede, at omfanget og prisen for ødelæggelserne var politiske, og der var en grund til, at sagen skulle blæses op.

- Der var nogen, der havde rigtig travlt med at fortælle, hvor stort det her var. Man havde også så travlt, at man ikke kunne vente på, at straffesagen blev færdig.

- Det er helt gak, at det skulle gå så hurtigt, men det var for at kunne holde et krav flyvende, så man kunne leve op til borgmesterens ord om, at det her bliver dyrt, sagde Rasmus Amandusson.

Hvis retten skulle finde Hans Andersen skyldig, så kan fængsel ikke komme på tale, lød det fra forsvareren.

- Her er man også kravlet op i træet rent straffemæssigt. Fængsel har ingen gang på jord. Det er bøde, hvis man skulle finde min klient skyldig, understregede han.