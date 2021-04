Forsvarer ser lyspunkt: Pris for reetablering er ikke bevist

SKAGEN:Dommen over Hans Andersen og en 39-årig entreprenør gik ikke som de to forsvarer havde håbet. Men på ét punkt er der alligevel lidt tilfredshed at spore.

Retten i Hjørring mente nemlig, at der var tvivl om, hvorvidt prisen for reetableringen efter hærværket var korrekt.

Frederikshavns Kommune havde i første omgang krævet 447.000 kroner, hvilket under retssagen blev justeret ned til 312.000 kroner, da det kom frem, at der var reetableret et større areal, end de to mænd nu er dømt for.

Men i dommen ville retten ikke tage stilling til, om prisen er rigtigt, fordi der var tvivl om hele beregningsgrundlaget, fordi Frederikshavns Kommune i starten gik ud fra, at der var flyttet omkring 3000 kubikmeter sand.

- Retten har jo sagt, at der ikke er tilstrækkeligt bevis for, at prisen er rigtig, og at de 3000 kubikmeter kan have haft indflydelse på beløbet. Og det kan gøre det svært i en erstatningssag, siger Rasmus Amandusson.

Også hos den 39-åriges forsvarer, Jens Christian Larsen, var der der stor tilfredshed med, at retten havde lyttet til forsvarerens protest mod beløbet.

Utilfreds med straf

Men så var der selve straffen på to måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, som Rasmus Amandusson bestemt ikke var tilfreds med, fordi Hans Andersen har nægtet sig skyldig under hele sagen.

- Min klient og jeg var en den opfattelse, at der skulle ske frifindelse - og det forventede vi også, siger Rasmus Amandusson.

Og så var det svært at acceptere, at retten stort set havde fulgt anklagemyndighedens vurdering af hærværket fuldt ud.

- Jeg har svært ved at forstå, at man ikke forholder sig til, hvorfor det her er sket, men kun forholdere sig til et øjebliksbillede lige her og nu, siger forsvarsadvokaten og hentyder til den sandfordring, der skete for syv år siden på stranden.

- Men retten har dog ikke lagt vægt på den historiske værdi af Skagensmalerne, noterer forsvareren også.

Tilfreds anklager

Den 39-årige forsvarer var dog så overrasket over dommen til sin klient, men de skal alligevel tale tingene igennem, inden de overvejer, om dommen skal ankes eller modtages.

- Jeg er overrasket over, at der ikke bliver forskellige straffe til min klient og Hans Andersen. Som jeg ser det, så har min klient udført et stykke arbejde mod betaling, og som han også har skrevet faktura på, og så er den sådan set ikke længere. Ideen er jo opstået et andet sted, og derfor mener jeg, at Hans Andersen skulle have haft den længste straf, siger Jens Christian Larsen.

På den anden siden af retssalen var anklager Jan Østergaard sådan set også tilfreds, selvom han havde nedlagt påstand om seks måneders ubetinget fængsel.

- Jeg er ret meget tilfreds med, at man når frem til 60 dage med vilkår om samfundstjeneste, for det markerer en hårdere sanktion end vi ellers er vant til at se i den her type sager, siger han.