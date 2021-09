Forsvarere i Eddie-sagen: I skal ikke tro på forklaringer

ELLING:Det kan godt være, anklagemyndigheden mener, at den 46-årige CJ har givet det mest sandfærdige billede af, hvad der skete, da Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt på ejendommen på Rendborgvej 9. maj i Elling sidste år.

Men det gør Karina Skou, der er forsvarer for den anden tiltalte - 53-årige BR - bestemt ikke.

Hovedparten af hendes procedure var derimod et angreb på den 46-årige troværdighed.

- Hvis min klient skal dømmes, så skal man i høj grad tro på hans (den 46-årige, red.) forklaring. Men skal man tro på den? Jeg tror ikke på den. Og man kan ikke bare sige, at man tror på den på nogle punkter, men ikke på andre punkter. Hvor er det så, at man tror på den, og hvor tror man ikke på den? Spurgte Karina Skou retorisk.

Spørgsmålet var en direkte henvisning til, at anklager Kim Kristensen godt nok mener, at den 46-årige i det store hele taler sandt om hændelsesforløbet - men samtidig mener, at han bagatelliserer sin egen rolle i sagen.

- Vanvittig, spontan handling

Omvendt var den 46-åriges forsvarer, Jens Christian Christensen, enig med anklageren langt hen ad vejen. Men undtagelse af påstanden om, at hans klient skulle have haft en aftale eller forståelse for, at drabet skulle ske.

- Jeg gør gældende, at det der sker er en helt vanvittig, spontan handling, der er foretaget af én mand alene. Og det er ham (den 53-årige, red.), lød det fra Jens Christian Christensen.

De to forsvarsadvokater blev naturligt hinanden modsætninger, fordi deres klienter begge nægter sig skyldige i drab - og ikke mindst fordi, de er kommet med vidt forskellige forklaringer.

Den 53-årig har forklaret, at han ikke hverken så eller hørt noget den aften, Eddie blev dræbt, men at han drak øl og eksperimenterede med termit et andet sted på ejendommen, og derefter gik i seng.

- Forklaring giver ikke mening

Til gengæld har den 46-årige sagt, at den 53-årige ud af det blå skød Eddie efter et skænderi, og at han efterfølgende ikke turde andet end at hjælp med at brænde Eddies lig og skaffe resterne af vejen.

- Men forklaringen giver ikke mening. Den bærer præg af, at man forsøger at holde sig selv og sin hustru ude af det, der skete, sagde Karina Skou, der herefter kom med en byge spørgsmål, der blev indledt med "hvorfor?"

- Hvorfor blev han på gården? Hvorfor brænder han sit tøj, hvorfor skjuler han spor, og hvorfor går han ikke til politiet, men lyver over for politiet, da de første gang kommer til gården?

- Der er en masse spørgsmål, jeg havde set frem til at få svar på, men jeg fik ikke så mange konkrete svar, andet end at han skulle have været bange for min klient. Men det passer bare ikke med den efterfølgende opførsel. Han kunne have gået til politiet, da min klient var taget til Sverige.

- Han havde motiv til at dræbe

Men ifølge Jens Christian Christensen var den 46-årige i chok, efter at have været vidne til drabet på Eddie. Derfor handlede han ikke rationelt, og hjalp med at brænde liget og skjule spor. Men det gør ham ikke til drabsmand, sagde forsvareren.

Derimod tordnede forsvareren mod den 53-årige tiltalte og kaldte ham flere gange for drabsmand.

- Han skal dømmes for drabet på Eddie, men min klient skal frifindes, sagde han.

Jens Christian Christensen lagde især vægt på, hvem der havde et motiv til at dræbe Eddie.

- Min klient, hans kone og søn havde et fantastisk forhold til Eddie. Hans (den 53-årige, red.) forklaring om, at Eddie skulle have truet med at slå min klients kone og barn ihjel er løgn. I må ikke tro på ham, sagde forsvareren direkte henvendt til nævningene.

- Han (den 53-årige, red.) var fuld den aften. Han var vred og ophidset. Han havde motivet til at dræbe Eddie, og det var det, han gjorde.

- Min klient har svaret på alle spørgsmål

Karina Skou mente dog, at hendes klients forklaring var den mest troværdige.

- Det nemmeste for min klient havde da været at skyde skylden på den anden tiltalte. Men det gør han ikke, for han ved ikke, hvad der skete, sagde hun.

Og hun afviste også anklagerens påstand om, at den 53-årige havde konstrueret sin forklaring efter beviserne - blandt andet fordi, han først afgav forklaring to måneder efter drabet, på et tidspunkt hvor politiet havde nået at indsamle en række beviser.

- Det var min anbefaling, at min klient ikke skulle udtale sig i starten. Og så blev det først i juli, at han var klar til at udtale sig, men det mener jeg stadig er tidligt i efterforskningen, der varede et år. Og min klient har svaret på alle de spørgsmål der er stillet, sagde forsvarsadvokaten der i øvrigt heller ikke var synderligt imponeret over beviserne i sagen.

- Ingen beviser

Blandt andet, at Eddies dna er fundet på en af den 53-åriges vest.

- Men det er jo ikke blod, der er fundet. Og det gør, at det næsten er tegn på, at han ikke har gjort det. Vi ved, at han havde den på den aften, Eddie blev dræbt. Er det så ikke mærkeligt, at der ikke er fundet blod, sod eller andet på vesten?

- Vi ved jo, at han (den 46-årige, red.) brændte sit tøj, fordi der er blod på det.

Også lommeopkaldet til den 53-åriges ekskæreste, hvor der angiveligt skulle være indtalt en besked på telefonsvarer, hvor den 53-årige taler om at skyde nogen, afviste Karina Skou som bevis.

- Vi kun hendes forklaring, for opkaldet findes ikke mere. Man skal bare have i baghovedet, at det var min klient, der gjorde det forbi, og det var hun frustreret over.

Metalblandingen termit har fyldt en hel del i retssagen, fordi den 53-årige har forklaret, at han lavede eksperimenter med termit på det tidspunkt, hvor Eddie blev dræbt.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi har brugt så meget tid på det. Der er ikke tale om, at det er tilrettet noget som helst. Min klient fortæller meget tidligt om termitten, og han påstår heller ikke, at termitten kunne lyde som skud, sagde Karina Skou.

Den 53-årig påstår frifindelse for både drab og usømmelig omgang med lig.

Den 46-årige har erkendt usømmelig omgang med lig, men vil frifindes for drab.

Skyldsspørgsmålet bliver afgjort mandag eftermiddag.