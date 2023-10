Forsvaret investerer mellem 70 og 220 millioner i Krudten

Ammunitionsfabrikken i Elling åbner efter planen om to år, og så skal private firmaer fremstille den ammunition, der efterspørges i NATO.

Det oplyste forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lørdag eftermiddag. Han havde inviteret til pressemøde i en af produktionshallerne på området inde bag hegnet i Elling for at fortælle nærmere om planerne og købet af de 50 bygninger.

Staten har besluttet at købe den tidligere ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn. Derfor skal der igen produceres ammunition i Nordjylland efter planen om et par år. Foto: Martin Damgaard

- Vi har købt stedet for 19,6 millioner kroner, og så regner vi med at bruge 50-200 millioner kroner i alt på en renovering, hvoraf vi forventer at en del af finansiering kan ske gennem EU, sagde Troels Lund Poulsen.

Forsvarschefen Flemming Lentfer var også tilstede, og han forklarede, at der er brug for at opbygge et større lager både i Danmark og i de andre lande i NATO.

- Når vi forsvarschefer mødes i de her tider er forsyningssikkerheden af ammunition altid på dagsordenen, og mange af os kan snart se bunden i vores lagre, forklarede Flemming Lentfer, der ønskede at hemmeligholde mængden af ammunition, der er brug for.

Opdateres.

Opdateres