Forsvarsforliget: Hvad bliver konsekvensen?

FREDERIKSHAVN: Efter regeringen fremlagde sit forsvarsudspil i sidste uge, har der været bekymring for at miste arbejdspladser i Frederikshavn. Metalhuset i Frederikshavn lagde mandag aften hus til debat om regeringens nye forsvarsudspil.

Socialdemokratiet i Frederikshavn stod bag invitationen til mødet, der var velbesøgt af både lokale politikere, repræsentanter fra søværnet, flådestationen og tilhørende underleverandører.

Dagsordenen var ganske klar: Frederikshavn må ikke miste arbejdspladser til Korsør.

Folketingsmedlem fra Socialdemokratiet Bjarne Laustsen, startede aftenens møde med en briefing om det kommende forsvarsforlig.

- Vi har brug for et styrket forsvar, men der var nogle punkter i forhandlingerne, vi i Socialdemokratiet ikke kunne forliges med. At flytte søværnets sergentskole fra Frederikshavn var et af dem, siger Bjarne Laustsen.

Borgmester Birgit Hansen og Per Frank Hansen er begge bekymrede over situationen.

Med i regeringens forsvarsudspil er en øget investering på flådestationen i Korsør på 260 millioner kroner. Samtidig skal der ikke investeres i flådestationen i Frederikshavn. En udvikling lokale politikere og ansatte på flådestationen i Frederikshavn er bekymret over. Balancen mellem de to byer har i årtier været under opsyn af lokale politikere i hvert sit område. De fremmødte til mødet i metalhuset udtrykte en tydelig bekymring over situationen.

- Det, der bekymrer mig, er konsekvenserne på lang sigt. Det er for mig at se en del af en større plan, der har til formål at flytte det hele til Korsør. Der arbejdes på en step-by-step plan. Man arbejder på at udsulte flådestationen i Frederikshavn, siger Per Frank Hansen, der er pensioneret kommandør i søværnet.

Foto: Bent Bach

Bekymringen for, at flådestationen i Frederikshavn i fremtiden skal lukke, var det store emne til mødet. En flådestation, der for få år siden blev moderniseret for et større millionbeløb.

Borgmesteren i Frederikshavn Kommune bød også ind med en opfordring til de ansatte i de fine uniformer.

- Vi har ikke stærke kræfter indenfor murene. Til jer i pæne uniformer. I er for pæne. Vi bliver nødt til at have nogle, der taler vores sag, siger borgmester Birgit Hansen (S).

Foto: Bent Bach