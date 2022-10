Forsvarskommandoen: Russiske fregatter ud for Ålbæk Bugt

NORDJYLLAND:Det russiske redningsskib "Nina Sokolova", der siden søndag aften har ligget for anker cirka 35 kilometer stik øst for Ålbæk, er ikke alene.

Det oplyser Forsvarskommandoen.

Der ligger således yderligere to russiske fregatter i internationalt farvand i området nord for Læsø.

Alle tre skibe ligger i venteposition.

Men hvad skibene venter på, kan Forsvarskommandoen ikke oplyse.

- Vi kan ikke gå i detaljer omkring, hvad de laver i området, men vi holder øje med dem - som vi holder øje med alle skibe i nærheden af det danske farvand, lyder det fra Forsvarskommandoen.

Højspændt situation

Alle tre russiske skibe ligger i internationalt farvand, og derfor fortager de sig ikke noget ulovligt.

- Det er ikke unormalt, at russiske forsvarsskibe ligger tæt på Danmark. Men vi er naturligvis opmærksomme på dem, oplyser Forsvarskommandoen.

Der har været en højspændt situation i de danske farvande siden sidste mandag, hvor der var eksplosioner i gasledningerne Nord Stream 1 og 2, tæt ved Bornholm.

Lige nu ligger der adskillige forsvarsskibe fra flere lande i farvandet øst for Bornholm.

Kan ikke spores

Mens man kan se slæbebåden "Nina Sokolova" via navigationsudstyr, kan de to fregatter ud for Ålbæk Bugt ikke spores.

"Nina Sokolova" forlod fredag kort før klokken 18 den russiske enklave Kaliningrad, som ligger kilet ind i Østersøen mellem Litauen og Polen.

Derfra er det sejlet nord for Læsø, hvor det altså nu ligger for anker.