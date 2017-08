Fortvivlet søn ringede til politiet: Mor er forsvundet

VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi blev sent mandag eftermiddag ringet op af en fortvivlet mand, der fortalte, at hans 82-årige mor var forsvundet i området ved Råbjerg Mile.

Sønnen havde selv forgæves ledt efter sin mor i halvanden times tid, inden han kontaktede politiet.

Opkaldet kom ved 18-tiden, og politiet gjorde klar til den helt store eftersøgning. Blandt andet kontaktede man Forsvaret for at få en helikopter til at lede efter kvinden.

Men da en patruljevogn ankom til området ved Råbjerg Mile, blev betjentene kontaktet af en borger, som havde fundet den 82-årige kvinde i god behold.

Den gode nyhed kunne politiet så overbringe sønnen telefonisk.

- Han blev lettet, siger vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Så søn og mor - begge fra Midtjylland - blev hurtigt genforenet, og eftersøgningen blev afblæst.