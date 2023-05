Forventer tæt trafik i pinsen - specielt én strækning i Nordjylland er udsat

NORDJYLLAND:Den sidste af forårets forlængede weekender står for døren - pinseferien.

Mange har tradition for at nyde feriedagen i sommerhus eller campingvogn, hvor der er mulighed for at se pinsesolen danse.

Derfor har Vejdirektoratet udsendt en trafikprognose, hvor de advarer om risiko for kø på flere strækninger.

Vejdirektoratet forventer, at der generelt vil være øget trafik til og fra de større sommerhusområder

En af strækningerne er mellem Frederikshavn og Skagen, hvor direktoratet forventer "sommerhustrafik".

Tæt trafik fredag, lørdag og mandag

Der er risiko for tæt trafik og forlænget rejsetid fredag mellem kl. 14.00 og 19.00, når eftermiddagens myldretidstrafik blander sig med den første udrejsetrafik samt lørdag mellem kl. 11.00 og 14.00, hvor der kan opstå tæt trafik flere steder i landet.

Vejdirektoratets forventer hjemrejsetrafikken vil toppe 2. pinsedag - mandag 29. maj - i mellem klokken 12.00-16.00.

Fredag og lørdag vil trafik primært bevæge sig fra hovedstadsområdet og vest på, mens den mandag vil bevæge sig vest fra og mod hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet råder til, at man kører udenfor de nævnte tidsrum fredag, lørdag og mandag, hvis det er muligt. Samtidig minder de om, at der altid kan opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser. De opfordrer bilisterne til at orientere sig om den aktuelle trafiksituation både før og under køreturen. Det kan man gøre på trafikinfo.dk og på P4 Trafik.

Her kan du se ruterne, hvor Vejdirektoratet forventer kø og tæt trafik: