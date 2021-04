Fotovognen slog til ved Flådestationen

FREDERIKSHAVN:Politiets ATK-vogne har det med at ligge på lur bag ved muren ved indkørslen til Flådestation Frederikshavn i nordgående retning. Således også søndag, hvor den blå VW Transporter havde fundet vej ind bag hegnet med fartkameraet placeret ude bag stensætningen.

Og det fangede en del, der kørte for hurtigt, skriver Nordjyllands Politi i et tweet.

I den tid, ATK-vognen holdt ved Flådestationen, kørte der 1893 biler forbi den, og af dem var det 133, der kørte for stærkt og kan se frem til en hilsen i e-Boks. Ud af de 133 kørte 13 så meget hurtigere end de tilladte 50 km/t på stedet, at de også får et klip i kørekortet - og en enkelt kørte så hurtigt, at det gav en betinget frakendelse af kørekortet plus tilhørende bøde.

Et klip i kørekortet i byzone, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t kræver, at, man har kørt mindst 65 km/t, mens en betinget frakendelse udløses ved mindst 80 km/t. Pågældende bilist har dog højst kørt 99 km/t, idet 100 km/t eller mere ville have udløst en ubetinget frakendelse og konfiskation af bilen.