Fra folkeskole til en helt ny bydel

SKAGEN: Fra midt i 70’erne til 2012 lå her en folkeskole, men med det stærkt faldende børnetal i Skagen blev Hedeboskolen overflødig og i sommeren 2012 lukkede folkeskolen.

Nu er alle spor af skolen væk, og en helt ny bydel, "Lille Skagen", vokser op her i det sydvestlige Skagen, hvor der før var klasseværelser, gymnastiksale, omklædningsrum og så videre.

Onsdag kunne skagboer og de mange gæster, der lige nu opholder sig på toppen af Danmark for første gang få et kig på husene i "Lille Skagen". Arkitekterne har haft et godt øje til husene og miljøet i Østerby og Vesterby, men i modsætning til beboerne i de gamle, gulkalkede huse i Skagens gamle bydele, skal de kommende indbyggere i "Lille Skagen" ikke bruge megen tid på vedligeholdelse eller mange penge på store varmeregninger.

Husene bygges i gammel stil men som lavenergi og vedligeholdelsesfrie huse, og med i prisen er brolægning, små haver og carporte, udhuse og karnapper.

Små haver og smalle veje

- Fra husenes facader er der kun 1 meter ud til vejen, så haverne bliver små som i Østerby og Vesterby, fortæller Pernille Andersen, der er projektleder på Lille Skagen.

Husene kan benyttes både som helårs- og som ferieboliger, og Trigon-direktør Karl-Erik Slynge har nu solgt de første seks huse.

- Målgruppen er meget bred. Det har overrasket os, at så mange skagboer har vist interesse for at være med, og når nu de første fire huse står færdige til september, kan vi for alvor vise, hvordan det bliver, men interessen har været stor, siger Trigon-direktøren.

Over 50 henvendelser

Det er Skagen Mægleren Ronnie Calundan, der står for salget, og han har blandt andet haft kontakt til tidligere elver på Hedeboskolen, der nu kigger på hus, "der hvor deres gamle klasseværelse lå".

- Vi har haft over 50 henvendelser. Det er skagboer, og folk udefra, børnefamilier, alle mulige. Det tegner godt, siger Skagen Mægleren optimistisk.

I alt er der plads til 85 ferie- og helårsboliger i "Lille Skagen".

På Hebeboskolens tidligere sportsplads er det tanken senere at opføre et center til ferie- og fritidsformål, restaurant, cafeteria, outlet og lignende.

Rejsegildet og åbent hus-arrangementet fortsætter torsdag og fredag fra 16-18.