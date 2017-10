Fra guldtræner til succes udenfor banen

FREDERIKSHAVN: Succesen fra floorballbanen med et dansk mesterskab for halvandet år siden som træner for Vendsyssel Hot Shots samt omkring 30 landskampe, deltagelse ved flere VM-slutrunder og en hæder som Årets Spiller i 2006 har Kim Olesen taget med sig ind i det civile arbejdsliv.

Det gode netværk fra sporten har hjulpet ham meget udenfor banen, hvor han nu kan nyde en fantastisk udsigt fra sine firmalokaler på femte sal i Kattegatsiloen i Frederikshavn.

Her har vikarbureaufirmaet "Power People" indrettet sig med Kim Olesen og den enlige ansatte Christian Fogh Mikkelsen, der i øvrigt vogtede målet for Hot Shots i guldsæsonen.

Kim Olesen ejer sammen med den tidligere Hot Shots-formand, Jeppe Bisgaard, firmaet Power People Danmark, men nu overtager Kim selv firmaet. Samtidig kommer han til at eje 51 procent af firmaerne Power People Himmerland og Power People Sjælland, hvor han i øjeblikket kun har 33 procent.

- Det har lige siden Jeppe og jeg startede Power People i Brønderslev ligget i kortene, at på et tidspunkt skulle jeg tage over alene, og det er tiden nu, siger Kim Olesen, der på sigt satser på at få medejere af Power People-firmaer i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland og på Fyn.

For Kim Olesen er det en stor glæde at arbejde med både mennesker og handel, og det får han lov til i vikarbureauet.

- Det er skønt at kunne være med til at sende folk videre i arbejdslivet, siger Kim og forklarer, at Power People har tre grene.

- Det er vikar, rekruttering og Try & hire.

- Vi har omkring 200 personer i vores kartotek, der er klar til at komme ud som vikarer hos diverse firmaer. Vikarerne er ansat hos os og lønnes af os, og når et firma henvender sig til os for at få vikarer i en periode, giver vi firmaet en pris.

- De 200 i vores kartotek har mange forskellige baggrunde, så vi kan hjælpe mange firmaer. Og eneste krav til vores vikarer er, at de taler og kan læse dansk.

Rekrutterings-grenen refererer til, at små og mellemstore firmaer via Power People kan finde kvalificerede medarbejdere, mens Try & hire giver firmaer mulighed for at få en vikar i tre måneder og derefter afgøre, om vedkommende skal fastansættes.

- Vi har et godt firma kørende, og samtidig kan vi hjælpe andre ud i arbejdslivet, og det er rigtig dejligt, slutter Kim Olesen.

Ja, man kan vel nærmest kalde det guld værd.