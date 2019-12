Fra herregård til skrot: Kommune giver lov til nedrivning, men opfordrer til bevaring

SKÆRUM:Hovedbygningen til en tidligere herregård på Rydalvej 74 ved Skærum står til at blive jævnet med jorden. Ejeren, Peter Tegllund, har søgt om tilladelse til at nedrive stuehuset for at kunne opføre et nyt.

Bygningen har forholdsvis høj bevaringsværdi - 3 på en skala fra 1-9 - og må kun nedrives, hvis kommunen giver lov.

Det har Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg gjort - dog med en henstilling om, at ejeren ikke gør brug af tilladelsen, men i stedet vedligeholder og bevarer gårdens bygninger som et samlet bygningskompleks.

Formanden for udvalget, Mette Hardam (V), forklarer, at den dobbelttydige besked til ejeren skyldes, at der for kommunen følger forpligtelser med et forbud mod nedrivning.

Efter et forbud skal kommunen udarbejde en ”bevarende lokalplan”.

Og det har kommunen dårlige erfaringer med. For et par år siden nedlagde samme udvalg forbud mod nedrivning af den gamle Karmisholt Skole ved Skæve. Men kommunen har ikke levet op til kravet om at lave den krævede bevarende lokalplan.

I visse tilfælde kan kommunen også risikere at skulle overtage en ejendom mod erstatning.

Arkivleder Erik Christensen, Kystmuseet, oplyser, at gården i 1600-tallet var en hovedgård og senere arvevegård for den norske La(r)ssen-slægt til Hørbylund indtil 1916.

Kystmuseet har udtalt sig mod nedrivning af stuehuset.