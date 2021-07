Fra i morgen kan du blive testet oftere i Skagen

SKAGEN:Smitten har i den sidste tid fået fat i Skagen, og det får nu Region Nordjylland til at sætte ekstra ind med PCR-test.

Fra fredag til og med onsdag i næste uge vil der være åbent for PCR-test alle dage kl. 9-17, både med og uden tidsbestilling.

- Selvom vi er langt med vaccinationen, så florerer smitten stadigvæk. Det har den gjort i Skagen, og det har vist sig, at smitten har skabt rigtig mange nære kontakter, som nu har behov for en PCR-test, siger fungerende formand for Region Nordjylland, Lone Sondrup (V).

I næste uge til Region Nordjylland overveje situationen igen, for at se, hvorvidt der forsat skal være yderligere åbningsdage til test i området.

Normalt kan man kun få en PCR-test onsdage, fredage og lørdage i Skagen. Dog er der åbent for hurtigtest alle dage.

Se alle åbningstider og åbningsdage med teststeder i hele regionen på www.rn.dk/coronatest