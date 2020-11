Fra Jyllandsserien til Danmarksserien: IF Skjold Sæby forlænger med succesfuld træner

SÆBY:Nikolaj Dorff Kristensen har siden 2014 været IF Skjold Sæbys førsteholdstræner.

– At være træner i en klub som IF Skjold, som har store forventninger og ambitioner, kræver en enorm indsats af træneren og teamet omkring holdet. Nikolaj overtog vores førstehold i Jyllandsserien i efteråret 2014 og har siden, med usædvanligt hårdt arbejde og sikker hånd, formået at bringe holdet op i den fjerdebedste række i Danmark – Danmarksserien, fortæller en tilfreds formand, Flemming Thingbak.

Implementerer ungdomsspillerne

– Jeg synes, det er et fantastisk stykke arbejde, som Nikolaj har gjort de seneste 6 år og det er ikke kun det, at vi spiller i det ”fine selskab”, men hans engagement og arbejdsomhed for hele klubben er unikt, fortsætter formanden.

– Nikolaj er for det første en yderst kompetent træner – det viser hans resultater. Men endnu mere vigtigt er, at han formår at implementere vores ungdomsspillere i en grad, der aldrig er set tidligere i vores klub.

Mentor for de unge

Han har et blik for enhver i klubben og han er mentor for ufatteligt mange unge mennesker i IF Skjold. Det er værdier, der tæller meget højt, når vi som klub skal finde de rigtige personer til de mange nøglepositioner, der er i en klub som vores med op imod 500 medlemmer, siger formanden.

Ny 3-årig aftale

– Det er med stor glæde, at vi har indgået en ny aftale med Nikolaj Dorff om, at han de næste tre år skal være vores førsteholdstræner i IF Skjold. Jeg er glad og stolt på klubbens vegne, vi har nemlig med den nye aftale sikret os en af de bedste træner- kapaciteter i Nordjylland, som der i øvrigt er stor rift om fra mange klubber i hele regionen. Nu kan vi til og med 2023 se frem imod en yderligere udvikling af klubben, blandt andet fordi Nikolaj bliver en del af den udviklingsproces, vi snart er klar til at iværksætte for vores ungdomsafdeling, fortsætter Flemming Thingbak.

Bliver en aktiv del i ny udviklingsproces

– Vi ved, at vi har et stort udviklingspotentiale i vores ungdomsafdeling og jeg er som formand utrolig glad for, at Nikolaj, udover at være cheftræner for vores førstehold, også skal være en aktiv del i den proces, siger Flemming Thingbak.

– I vores klub er ungdomsspillerne hele fundamentet, derfor ønsker vi allerede fra 2021 at gøre en ekstraordinær indsats i ungdomsrækkerne med øget fokus på den enkelte spillers behov. Nikolaj er en kæmpe kapacitet i den udviklingsproces, så jeg kan kun sige gode ting om den nye tre-årige aftale, vi netop har indgået, slutter formanden i IF Skjold.

IF Skjolds Danmarksseriehold indtager i øjeblikket 10. pladsen i rækken. De udsatte kampe, på grund af covid-19, spilles efter planen fra 19. februar 2021.