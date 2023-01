Særligt ønske flytter læge og sygeplejerske fra storby til lille by

AALBÆK:For 10 år siden var ægteparret Søren og Line Olsson med til at gøre noget ved udfordringerne med at skaffe læger til Aalborg Øst ved at starte Lægerne Sløjfen, der i dag har 20 ansatte.

Hun er sygeplejerske, og han er læge, og nu gør de noget ved lægemanglen i Frederikshavn Kommune. 1. marts overtager de lægehuset i Aalbæk.

- Vi hørte på et tidspunkt, at Aalbæk-området var dækningstruet i forhold til at have deres egen læge, da Flemming Lyng ikke kunne sælge klinikken, og der skulle være en regionsklinik.

- Samtidig var vi et sted i vores liv, hvor Line og jeg kunne tænke os et tættere samarbejde. Derfor flytter vi fra Aalborg Øst til Aalbæk, forklarer Søren Olsson.

53-årige Søren Olsson har været almenpraktiserende læge i 20 år. Før Aalborg Øst var han læge i Sæby, og han har også været i turnus i Dronninglund.

- Og vi bor i Frederikshavn, i Bangsbostrand, så nu skal vi til at pendle nordpå i stedet for sydpå til Aalborg, fortæller han.

Det bliver et helt andet arbejdsliv for de to. I Aalbæk er der ud over en læge og en sygeplejerske to deltidsansatte.

I Aalborg Øst var de to læger, der ejede klinikken i fællesskab. Dertil kom behandler- sygeplejersker og assistenter og en diætist.

- Det bliver en stor forandring, men vi vil gerne være med til styrke Aalbæk, som er et skønt område med dejligt natur, blandt andet med en havn, som vi kender som sejlere, siger Søren Olsson.

Lyng er lykkelige

Og kærligheden er gengældt fra Aalbæks side. Margrethe Vejby, der er sygeplejerske i lægehuset og gift med Flemming Lyng, siger:

- Vi er lykkelige over, at Søren og Line fortsætter vores lægehus. Især på vegne af vores 2200 patienter. Men også på vegne af områdets mange turister.

- Der fire store campingpladser, to hoteller og mange sommerhuse. Mange herfra kommer også ind til os i Aalbæk, når de har brug for en læge, siger Margrethe Vejby.