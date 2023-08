Frækt tyveri fra fredet grav: - Der er aldrig stjålet noget så stort som det her

Der har været tyve på spil på Frederikshavn Kirkegård, hvor der er blevet stjålet et hegn fra en fredet grav. På hegnet sidder der en mindetavle for købmand Carl Niemann, som gravstedet tilhører.

Hegnet er af messing og indeholder 10 fag. Det er derfor ikke noget, man bare lige kan liste ud af kirkegården med under armen.

Kirkegårdslederen på Frederikshavn Kirkegård, Michael Høgh, mener derfor, at hegnet må være stjålet i nattens mulm og mørke.

- De har simpelthen savet det af. Jeg ved ikke, om det er en nedstryger eller en bajonetsav, der er brugt. Men det er ikke bare sådan noget, man lige render af sted med, så det er jo nok sket om natten eller om aftenen, siger Michael Høgh.

Sådan så hegnet ud, før det blev savet over og fjernet fra gravpladsen. Privatfoto

Det er dog ikke første gang, at Michael Høgh, og de andre der arbejder på Frederikshavn Kirkegård, oplever, at ting forsvinder fra gravene. Men det er første gang, at der er blevet stjålet noget i den størrelsesorden.

- Vi har før oplevet, at der er blevet stjålet en messingfugl, eller noget andet småt, som så lige er blevet banket af en gravsten. Men der er aldrig stjålet noget så stort som det her, siger Michael Høgh, der dog ikke ved helt præcis, hvad hegnet vejer.

Her ses det, hvordan hegenet er blevet savet i, for at tyvene kunne stikke af med det. Privatfoto

Produkthandlere og politi er underrettet

Det kan virke meningsløst at stjæle et hegn af messing, men Michael Høgh er ikke i tvivl om, at det er med salg i tankerne, at tyvene har stjålet hegnet.

- Jeg har skrevet rundt til samtlige af de produkthandlere, der er heroppe omkring, at de gerne må holde øje. Det kunne jo være, at der kom nogle og ville sælge noget af det til dem. Men de var alle sammen med på at holde øje med, om der kom noget ind, fortæller Michael Høgh.

Nordjyllands Politi er også opmærksomme på sagen, og vil gerne høre mere, hvis man ved noget eller har set noget.

Politiet kan kontaktes på 114.