Kutteren er på vej ned: - Jeg var bange for mine børn ville miste deres far på havet

STRANDBY: - Jeg når, at tænke på, at jeg ikke vil dø. At mine børn på fire og syv år ikke skal vokse op uden en far, som jeg har gjort, efter min far døde i en ulykke på havet i 2004. Men det var virkelig tæt på, at de ikke havde haft deres far mere.

31 årige Frederik Snille Larsen er stadig dybt påvirket og chokeret efter, at han og makkeren på 26 år natten til tirsdag var involveret i en dramatisk ulykke i Skagerrak, hvor de var ombord på kutteren FN 219 Vibema, der klokken 5.24 ramte en stor pram og sank inden for 10 minutter.

De to unge fiskere slap kun med livet i behold, fordi de på mirakuløs vis blev opdaget af en anden kutter der hørte dem råbe. Og fordi de derefter blev hevet ombord, inden de endte i det kolde vand.

Frederik Snille Larsen havde ellers kort for forinden sagt til makkeren, at der var nogle lanterner, som de skulle svømme efter, når båden sank.

- Men så siger min makker, at han ikke kan svømme.

Hvad tænkte du i det øjeblik?

At jeg ikke ville kunne svømme med ham. Han er en stor mand på to meter. Så vi måtte blive på båden og bare råbe og råbe. Vi måtte give lyd, for skibet var jo helt sort. Vi råbte alt muligt. Herover. Hjælp. Vi råbte så højt, vi kunne, husker han og beskriver det hele som surrealistisk.

- Det føltes som ti år, men det gik faktisk så hurtigt, så jeg handlede på instinkt.

Skipperen lå og sov, da han blev vækket af et kæmpe brag. Prammen var langt større end den lille Strandbykutter.

Som en cykel ramte lastbil

- Som en cykel, der ramte en lastbil, forklarer Frederik Snille Larsen, der ejer FN219 Vibima, som nu befinder sig 80 meter nede på havets bund.

Da braget lød vågnede han fortumlet og kravlede ud for at se, hvad der var sket.

- Det hele vendte forkert. Båden stod helt lodret. Vi stod i vand til livet. Det var pissekoldt. Jeg havde kun joggingbukser og t-shirt og min makker almindeligt arbejdstøj. Overlevelsesdragterne, nåede vi aldrig at få fat i, de lå nede i båden, fortæller han.

De kravlede op ad og holdt fast i det allerøverste gelænder på skibet.

- Vi ser en båd, der vender rundt. Vi råbet og råbte. Pludselig pegede deres lys lige i i fjæset på os.

Det var fartøjet Sletterhage, som fik reddet de to forliste fiskere ombord.

- Jeg græd ikke. Men der kom da en tåre, da jeg sagde, at de slet ikke vidste, hvor glade vi var for at se dem, siger, Frederik Snille Larsen.

De kom herefter i land i Hirtshals og blev afhørt af politiet.

- Vi fortalte politiet, at der ikke havde været lys eller AIS på prammen. Min makker havde set slæbebåden og sejlede bag om den, men så blev vi ramt af prammen. Havde min makker set den, var han aldrig sejlet den vej. Han er en erfaren fisker med alle papirerne i orden, siger skipper og ejer af kutteren.

31-årig Frederik Snille Larsens fiskekutter, som han har et billede af i stuen, sank - og skipperen og makkere reddede livet ved at kravle helt op i spidsen af kutteren. Foto: Marianne Isen

Vibema gik ned med alt og ligger nu på 80 meters bund.

Havarikommission er ligesom politiet involveret i at klarlægge, hvorfor kollisionen skete.

Derudover er der hele forsikringssagen og en afgørelse om kutteren skal forblive på havets bund.

- Jeg tror ikke, de hæver den. Men alt det, er vi først ved at finde ud af.

Han ved helt ærligt ikke lige nu, hvad fremtiden bringer. Om han, der har fisket siden han var 15 år, vil fortsætte.

- Alt går op og og ned i de her dage. Jeg har ikke taget stilling til, hvad jeg vil. På mange måder har jeg slet ikke forstået, hvad der er sket. Men både jeg og min makker har det efter omstændighederne godt.