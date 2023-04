Frederikshavn bliver vært for DM

FREDERIKSHAVN:Landets dygtigste cheerleadere skal i år dyste om Danmarksmesterskabet i Frederikshavn.

DM i cheerleading 2023 afholdes lørdag 27. maj i Arena Nord. Ifølge forbundet - DAFF (Dansk Amerikansk Fodbold Forbund - bliver mesterskabet i Frederikshavn det største DM til dato.

Værtsskabet giver stor stolthed hos både udøvere, trænere og bestyrelse i den lokale klub - Jam Frederikshavn Cheerleaders. Herfra udtrykker man, at stolthed over at kunne præsentere så stor en konkurrence i Nordjylland.

Formanden for Jam Frederikshavn Cheerleaders, Dennis Jordansen siger i en pressemeddelelse:

- Vi arbejder i døgndrift for at lave det fedeste arrangement, og vi er yderst stolte af at få lov at være værter til så stor en konkurrence. Vi har indtil nu allerede oplevet stor opbakning og nysgerrighed fra både borgere og erhvervsliv, og vi håber selvfølgelig at dette fortsætter. Vi håber på at en sport som cheerleading kan trække en masse nysgerrige sjæle til Arenaen, hvor de uden tvivl er garanteret en oplevelse for livet.

- Cheerleading er en speciel og krævende sport og kombinationen af høj musik, adrenalin, akrobatik, stunts og glimmer og glitter gør sporten til noget helt ekstraordinært, lyder det fra Dennis Jordansen

Det er allerede nu muligt at købe billetter til arrangementet - og hvis man er tidligt ude med sit billetkøb, så er der frem til 16. april rabat.